林口紅衣男大陸返台「走路會喘」　診所內暴怒推飛護理人員落跑無蹤

▲林口一名紅衣男子去診所量測體溫後，告知護理人員從大陸返台後走路會喘。（圖／翻攝自林口陽光耳鼻喉科）



記者陳豐德／新北報導

新北市一名戴著口罩的中年紅衣男子1月31日衝入林口區陽光耳鼻喉科診所內，經護理人員量體溫沒發燒後，他表示從大陸返台後「走路呼吸會喘」，護理人員好心告知他應該到林口長庚就診或撥打1922防疫專線，不料紅衣男卻失去理智，大聲叫罵並將弱小的護理人員推飛出去，還作勢毆打來幫忙的男病人，聽聞護理師「要報警」就落荒而逃，疾管單位獲報後正在追尋當中。

陽光耳鼻喉科診所在臉書發布貼文表示，所內醫護人員站在防疫最前線，過濾每一位進診所的病患旅遊史及體溫。當這位紅衣中年男子衝進診所，護理人員已經馬上進行量體溫及詢問旅遊史，得知他於1/27剛從大陸回台，今天出現呼吸會喘的症狀，護理人員立刻請他到門口，並跟他說明「應該立即前往長庚急診，或回家並撥打1922防疫專線，有專人指引正確就醫管道」

▼護理人員請紅衣男到診所外告知他正確處置方法。（圖／翻攝自林口陽光耳鼻喉科）



沒有想到紅衣男子疑似恐懼染上武漢肺炎，開始對護理人員大聲叫囂，還將弱小的女護理人員動手推飛，旁觀的男病人看不下去幫忙制止時，他還作勢要毆打男病人，直到護理人員說要報警後，紅衣男見狀隨即落荒而逃，全程都被診所內的監視器給錄下。

診所強調「醫護人員已經很辛苦了，絕對拒絕醫療暴力」，由於男子未發燒只是走路會喘，至今尚無法確認是否感染武漢肺炎，後續相關資訊已轉知疾管單位處理，惟男子暴力行為恐涉及《醫療法》第24條，「任何人不得以強暴、脅迫、恐嚇或其他非法之方法，妨礙醫療業務之執行」，目前相關單位仍在追尋當中。

診所也呼籲剛回國的台商們，你們要好好居家管理14天，真的有出現發燒、感冒症狀、呼吸會喘，請撥打1922防疫專線，不要怕被發現而偷偷亂拿藥吃，反而害己害人。

網友看到後表示「他如果真的感染，在24小時內未通報的話，準備被罰30萬」、「現在茫茫人海去哪裡找」、「這種就直接打暈，然後送進隔離病房」、「就去治療而已，為什麼沒辦法接受自己得病？」、「不願意配合，神仙也救不了你」、「是有幾個人會自主乖乖在家居家管理14天？你政府拿不出任何辦法嗎」、「不治療是以為能自癒嗎」、「警方該儘速調閱沿途監視找到他」。

▼紅衣男推飛身材嬌小的護理人員。（圖／翻攝自林口陽光耳鼻喉科）



▼黑衣外套並人看不下去站出來制止，紅衣男作勢打人。（圖／翻攝自林口陽光耳鼻喉科）



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