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網友相揪「來輸贏」卻晃點！　台中男狠砸2車後發現根本找錯人

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▲警方獲報趕赴現場，發現有可疑車輛見巡邏警車欲逃離現場，遂將之攔查。（圖／民眾提供）

▲警方獲報趕赴現場，發現有可疑車輛見巡邏警車欲逃離現場，遂將之攔查。（圖／民眾提供）

記者白珈陽／台中報導

台中市張姓男子與蔡姓男子在網路上發生口角，2人相約1日深夜在北屯區中清路、經貿五路口談判，張男還找了黃姓友人助陣。張、黃先到了約定地點，不由分說見到白色的Toyota Yaris拿起球棒就砸，於凌晨12時許先後砸了2台，豈料，這2台Toyota Yaris中就是沒有蔡男的車輛，遭砸的2車主更覺得莫名其妙、嚇得躲在車內不敢動彈，直至對方離開才趕緊報警。至於蔡男直到最後仍未出現。

警方獲報後火速趕往現場，發現有可疑車輛見警車到場便欲急忙駛離，警方遂將該車攔查，果然是張、黃2人，並在附近空地尋獲犯案球棒。經查、與被害人指證，發現張男等人竟是誤認上述2車為蔡男車輛，才會動手。警方訊後將張、黃2人依毀損罪嫌送辦。

警方調查，張男在網路上的某車友群組與蔡男發生口角，2人相約在北屯區中清路與經貿五路口附近談判，張男（20歲）另外找了黃姓友人（18歲）幫忙，到場後，沒有確認是否經過車輛真為蔡男所有，就接連砸了2台路人車輛，導致被害人心生恐懼、憤而報警。而主角之一的蔡男並沒到場。

▲警方獲報趕赴現場，發現有可疑車輛見巡邏警車欲逃離現場，遂將之攔查。（圖／民眾提供）

▲警方將可疑車輛攔查後，發現果然是涉案的張男及黃男。

據悉，第一輛被砸的Toyota Yaris車主表示，他才把車開出停車場，就被人攔車怒罵，隨後拿起球棒砸車，他雖然趕緊逃離現場，但對方仍不斷追逐，最後還是被攔了下來，繼續砸車，導致左側葉子板及左後車門嚴重變形；第二輛遭砸的車主說，當時他車內有5名乘客，看到對方拿起球棒就砸非常害怕，一直到對方離去了才敢拿起手機報警。

據了解，張男並未明確表示蔡男是否有提到「他會開白色Toyota Yaris赴約」，對於遭砸的皆是白色Toyota Yaris，警方指出，有可能只是巧合。張男與黃男雖沒打傷人，不構成傷害罪，但持球棒將他人車輛砸毀，罪證確鑿，警方將2人帶回派出所問訊後，依毀損罪嫌送辦。

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