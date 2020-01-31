劣質菸草「下腳料」填充新菸暴利　海巡署查獲56萬支私菸市價300萬元

▲海巡署偵防分署台中查緝隊日前在台中1處停車場、3處住宅，查獲56萬支散裝捲菸，成品私菸近3萬支，市值約300萬元。（圖／海巡署提供）

記者白珈陽／台中報導

海巡署日前偵破一起私菸案，海巡署偵防分署台中查緝隊與各單位組成專案小組，於台中1處停車場、3處民宅，查獲散裝捲菸56萬支、成品私菸約3萬支，還有包裝材料43箱、封膜及包裝機各5台，市值約新台幣300萬元，並逮捕台籍劉姓女嫌犯及3名印尼籍非法移工，全案依菸酒管理法送辦。

海巡署偵防分署台中查緝隊本在追查一起毒品案，過程中意外發現有3名失聯移工，利用台中市南區一處停車場內的貨櫃存放、產制私菸，遂與雲林及台南查緝隊、台中市政府菸酒管理科、台東縣政府菸酒管理科、刑事警察局電信偵查大隊第二隊、台中市政府警察局第五分局、台中港務警察總隊等單位組成專案小組，由台中地檢署檢察官張富均指揮。

▲▼ 海巡署查獲散裝捲菸56萬支、成品私菸約3萬支，還有包裝材料43箱、封膜及包裝機各5台。

經連月跟監，於2019年12月24日持搜索票至台中市3處住宅，查獲散裝捲菸56萬支、成品私菸約3萬支，還有包裝材料43箱、封膜及包裝機各5台，市值約新台幣300萬元，並逮捕台籍劉姓女嫌（66歲）及3名印尼籍非法移工。

破案後發現，本起私菸製造集團是先透過黑市向海外收購劣質菸草，再吸收不易被追查到的逃逸勞工製作捲菸，並將製造出來的私菸所產生的廢料，再次加工，混和新製作的私菸中，藉此牟取暴利。

台中查緝隊表示，專案小組將持續追查上游產製私菸的不肖業者，另外，私製菸品最高可罰新台幣1000萬元，呼籲切勿以身試法，民眾如發現不法時，可撥打海巡118報案電話檢舉。

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