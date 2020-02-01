等車女打翻咖啡！她暖送整包濕紙巾救援　火車一來傻爆眼：妳實在不配

▲台鐵示意圖。（圖／記者李宜秦攝）

記者張嘉晏／綜合報導

眼見他人有困難伸出援手，換來的卻是憤怒和失望！一名女網友日前等車時，發現隔壁女子打翻了咖啡，於是無償送出整包濕紙巾給對方整理。不料火車一來後，對方的舉動讓她徹底心寒，怒喊「妳實在不配我借妳的濕紙巾！」

一名女網友在臉書「爆廢公社」中發文，她表示自己日前在大甲車站等區間車時，看到隔壁女子不小心把咖啡翻倒在紙袋裡。原PO眼見女子沒有衛生紙可以清潔，就好心地提供自己的濕紙巾給對方，還慷慨地說「整包拿去用」。

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她指出，女子接受濕紙巾後還很開心地向她道謝；怎料對方的莒光號先行到站後，女子竟然就拖著粉紅色的行李箱直接走掉，留下濕濕的紙袋和咖啡杯。

「就走了？？？？小姐妳的垃圾？？？？留在月台？」只見打翻的咖啡還流出紙袋，弄髒了木椅子，原PO見狀後傻眼到爆，直呼對方很沒有水準，實在不配她所提供的濕紙巾。

▲等車女留下一袋垃圾就走了。（圖／翻攝自爆廢公社）

反轉結局一出，不少網友同樣看傻表示，「本來以為是個溫暖的貼文...」、「浪費你的愛心濕紙巾」、「她想說妳會幫她丟吧」、「 我也遇過類似的事，在台北車站紅線月台，一個老伯伯整袋早餐掉地上打翻豆漿，看他一臉慌張覺得不忍心，第一時間就拿衛生紙出來小跑步過去蹲下來幫他收拾，然後他就．走．掉．了！」、「真的不配」。

不過也有人幫緩頰，表示女子可能是因為看到火車來了急著上車，一時不注意才會忘記帶走垃圾，「可能就是忘了吧」、「匆匆忙忙很容易這樣」、「可能怕上不了車忘記丟了」。

不過原PO又在留言處表示，女子真的是「故意忘記的」，「又要拉行李箱、又要一手拿便當，我親眼見她『故意忘記』垃圾的，因為她的駝色大衣已被咖啡滴的到處都是。」

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