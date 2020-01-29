客運運將除夕值勤！女乘客「掏出一包」他慌了　PO文吸4千讚：這種人不多了

▲客運司機採輪休制，逢年過節仍有可能要值勤為乘客服務。（示意圖／記者賴文萱攝）

記者張嘉晏／綜合報導

雖然在過年值勤無法與家人團聚，不過乘客暖翻人的舉動讓司機的心被填滿了。一名客運運將發文表示，除夕當天，他在上班時收到一名女乘客的紅包，金額雖然不大，卻讓網友們讚翻表示「這種人不多了」、「辛苦了」、「處處有溫情」。

「不知道妳有沒有在這。」一名客運司機今（29日）在臉書「爆廢公社」中發文尋人，他表示自己在除夕當日值勤載客，上班過程中，一名女乘客突然拿出「一包紅包」送他，還體貼地說了一聲「辛苦了」，讓他感動得不知所措。

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原PO表示，當時自己原想心領對方好意就好，欲將紅包歸還，但女子堅持要他收下，也讓他心中流經一股暖流。他事後也把乘客暖舉PO網，希望剛好能在臉書社團裡和對方相認，「當時真的被妳驚訝到。」

▲客運司機在除夕收到乘客的紅包 。（圖／翻攝自爆廢公社）

兩人明明素不相識，除夕當天卻上演溫馨小故事，不少網友都紛紛表示「台灣最美的風景」、「好暖，兩位鼠錢鼠不完」、「處處有溫情」、「這金額我想很多人負擔的起，但是有這份心意的人卻不多，辛苦你了」、「一定好運到明年」。

其他人則是對於司機在大過年開車服務大眾感到敬佩，「辛苦了，如果沒有你們，或許很多人都無法順利地回家團圓」、「帥暖司機辛苦了」、「服務業&執勤類逢年過節真的辛苦了」、「有你真好」。

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