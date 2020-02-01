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美提高旅遊警示到「最高級」　陸批：太不厚道！共產黨堅強領導能戰勝疫情

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▲▼中國外交部發言人華春瑩。（圖／翻攝自中國外交部）

▲華春瑩表示，堅信有中國共產黨的堅強領導，一定能戰勝疫情。（圖／資料照／翻攝中國外交部）

記者陳俊宏／綜合報導

武漢肺炎疫情延燒，美國國務院領事局率先有動作，把到中國旅遊警示升至最高層級的「第四級請勿旅行」，並建議還在中國的美國人盡快離開。對此，中國外交部發言人華春瑩表示，「美國就反其道而行之，帶了一個很不好的頭，實在太不厚道。」

有記者詢問，美國國務院發布公告，將對中國的旅行警告提高至同伊拉克、阿富汗一樣的最高級別，美國務卿甚至繼續惡毒攻擊中國的國家制度，中方對此有何評論？

對此，華春瑩指出，當前中國人民正在全力抗擊疫情，中國政府本著公開透明、負責任的態度，及時向包括美國在內的國際社會發布資訊、分享資料；患難見真情，許多國家都以不同方式表達對中國抗擊疫情的支持和幫助。

▼美國國務院針對中國發出旅遊警示，升第四級「禁旅遊令」。（圖／翻攝自美國國務院）

▲▼美國國務院旅遊警示升第四級「禁遊中國」。（圖／翻攝自美國國務院）

華春瑩說，相比之下，美方的言行既不符合事實，更不合時宜；世界衛生組織呼籲各國避免採取旅行限制，但話音未落，美國就反其道而行之，帶了一個很不好的頭，實在太不厚道。

華春瑩表示，艱難困苦，玉汝於成，中華民族是厚德載物、自強不息的民族，「我們堅信有中國共產黨的堅強領導，有中國特色社會主義制度的巨大優勢，有國際社會的大力支持，偉大的中國人民團結一心，眾志成城，一定能戰勝疫情，一定能戰勝前進道路上的一切艱難險阻，一定能實現中華民族偉大復興。」

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