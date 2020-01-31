快訊／武漢肺炎疫情升溫！虎航暫停「台灣－澳門」52航班

▲台灣虎航。（圖／記者蔡玟君攝）

記者李宜秦／台北報導

因應武漢肺炎，台灣虎航宣布，取消部分往返澳門航班，將另行寄送航班異動通知。若調整後的航班不符合旅行需求，並有其它航班規劃者，可更改搭乘日期或退費。

虎航表示，桃園－澳門航線將取消2月4日至26日間的桃園－澳門IT-301、IT-302航班；2月4日到5日、7日到8日、10日到12日、14日到15日、17日到19日、21日到22日、24日到26日間的台中－澳門IT-307、IT-308；2月6日、9日、13日、16日、20日、23日的高雄－澳門IT-309、IT-310航班。

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虎航表示，旅客可更改原航班至原訂航班日期前、後7天內之航班。如選擇日期仍有可訂位航班，可免付更改手續費一次及免支付機票價差。且須主動聯絡台灣虎航客服中心更改(+886-2-5599-2555)；2020年2月1日起，請改撥+886-2-7753-1088。非透過台灣虎航官網購票者，請逕洽原開票旅行社或開票平台協助辦理。

若旅客選擇退費，可將本次退款保留在台灣虎航的信用帳戶中(存入原訂位代號PNR中)，保留的信用帳戶金額可於180天內重新購買機票並完成搭乘；或選擇退款至原購票使用之信用卡中。退費者需於2020年2月3日台北時間18:00前完成線上申請(https://www.surveycake.com/s/3QYRR)，不須進線至台灣虎航客服中心。

▲虎航暫停部份澳門航班。（圖／記者蔡玟君攝）

台虎目前飛澳門航班數如下：

桃園澳門 一天4班

台中澳門 一天1班

高雄澳門 一天1班

受疫情影響，2/4-2/26減班後:

桃園澳門 一天仍有2班

台中澳門 一週6班(只減2/6,13,20共計3班)

高雄澳門 一週6班(只減2/6,13,20共計3班)

本次公告取消航班數，共計52班