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5G手機需求拉抬　調研：2020全球智慧手機銷售增3%

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▲5G。（圖／路透）

▲調研指出，受惠於5G手機的需求拉升，2020年全球智慧型手機銷量將一口氣成長3%。（圖／路透）

記者邱倢芯／綜合報導

根據調研機構Gartner最新調查指出，受惠於5G手機的需求拉升，2020年全球智慧型手機銷量將會達到15.7億部，一口氣成長3%；事實上，在2019年時智慧型手機市場銷量甫下降了2%，且這也是自2008年以來的第一次下滑。

Gartner研究副總裁Annette Zimmermann就表示，2019年對於智慧型手機廠商來說是備受挑戰的一年，這是因為中高階手機市場趨於成熟，相關設備開始出現供過於求的現象，再加上消費者的裝置整體更換週期開始拉長。

好消息是，2020年因為有更多的國家、地區開始導入5G網路覆蓋，5G手機需求開始拉升，相關設備價格將因而下降，使得智慧型手機市場需求開始呈現正向反彈。

Zimmermann也指出，2020年5G手機的銷量將達到2.21億部，佔手機總銷量的12%，而到了2021年時銷量將翻倍，來到4.89億部。由於現在市面上已開始出現價格低於300美元（約台幣9,000元）的5G手機，因此5G手機的銷售數字將有望在12個月內超過4G手機。

再者，Apple也預計在2020年時推出5G iPhone，可望更刺激消費者對於5G手機的需求，尤其是在亞太與大中華地區；Gartner預測，大中華區與新興亞太區對於5G手機的需求將會於2020年維持在第一、第二的位置，兩個地區的手機銷量可能分別會有4.323億與3.768億部。

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