陸建成「超13萬個」5G基站　6G還在探索階段

▲華為在大陸的5G基站。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡儀潔／綜合報導

隨著5G基礎設施建設和應用力度加大，大陸工信部部長苗圩今（20）日透露，截止2019年年底，共建成5G基站超13萬個，已有35款手機終端獲得入網許可，國內市場5G手機出貨量超過1377萬部。至於討論度熱烈的「6G」，還處在探索階段，絕不會關起門來研究中國的標準。

大陸國務院新聞辦公室今早舉行新聞發佈會，工信部部長苗圩在會上通報2019年行業發展情況。他指出，2019年全年完成電信業務收入1.3兆元（人民幣，下同），按照上年不變價計算，電信業務總量年增長18.5%，網路和相關服務業收入同比增長21%。

苗圩指出，去年全年3家基礎電信企業和中國鐵塔股份有限公司，共完成固定資產投資超過3600億元，新建基站174萬個，總數超過841萬個，其中4G基站佔比64.7% ，（固定）網路寬帶接入用戶達4.5億；5G方面，共建成基站超13萬個，已有35款手機終端獲得入網許可，國內市場5G手機出貨量超過1377萬部，國內5G手機晶片投入商用。

▼大陸已建成5G基站超13萬個。（圖／路透社）

至於討論熱烈的6G，工信部新聞發言人、信息通信發展司司長聞庫表示，目前看來，雖然世界很多國家都放出了6G的一些消息，實際上工業和信息化部在6G方面很早就做了工作，2017年年底就著手開展這項工作，2018年就組織一些專家對6G進行討論。

聞庫指出，討論過程當中大家有一個非常重要的認識，6G既著急，也不是那麼著急，目前還得腳踏實地、實事求是；在5G發展過程當中，5G剛剛開始發展，還有很多工作要做，大家提到的5G獨立組網、5G的很多應用還在探索，很多應用還沒有完全做完。

聞庫接著表示，「不能光做5G不做6G了，還得做6G，所謂著急就是要早把它佈局下去，早進行研究，但是現在不能夠就說6G就是什麼，目前我們研究6G2年了，但沒個特別明確的鮮亮的結果給大家展示。」

▲青海5G媒體應用實驗室。（圖／中新社）

聞庫說，「現在這些工作都在探索當中。總的一句話，要著急，但也不那麼著急，眼前的第一要把現在5G工作做好，同時6G工作要啟動。第二，無論是5G還是6G，十幾年摸索的經驗就是這項工作是全球的，國際上跟我們的進度都差不多，無論是國際電聯還是3GPP，這些工作大專家們都在做，但現在還沒有到說我給大家展示一個成果的時候，實際上還都在探索當中。」

最後苗圩補充道，「3G時代三個標準，4G時代全球兩個標準，5G時代全球統一標準，全球統一標準的好處不言而喻，我們一定要珍惜來之不易的成果。在6G時代，不管是什麼，我們還要致力於推動全球統一的標準，在這個過程當中我們還要堅持開放合作這條道路，絕不會關起門來自己研究中國的標準，那將會獨立於世界之外。」