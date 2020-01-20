　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

陸建成「超13萬個」5G基站　6G還在探索階段

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼華為在大陸的5G基站。（圖／達志影像／美聯社）

▲華為在大陸的5G基站。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡儀潔／綜合報導

隨著5G基礎設施建設和應用力度加大，大陸工信部部長苗圩今（20）日透露，截止2019年年底，共建成5G基站超13萬個，已有35款手機終端獲得入網許可，國內市場5G手機出貨量超過1377萬部。至於討論度熱烈的「6G」，還處在探索階段，絕不會關起門來研究中國的標準。

大陸國務院新聞辦公室今早舉行新聞發佈會，工信部部長苗圩在會上通報2019年行業發展情況。他指出，2019年全年完成電信業務收入1.3兆元（人民幣，下同），按照上年不變價計算，電信業務總量年增長18.5%，網路和相關服務業收入同比增長21%。

苗圩指出，去年全年3家基礎電信企業和中國鐵塔股份有限公司，共完成固定資產投資超過3600億元，新建基站174萬個，總數超過841萬個，其中4G基站佔比64.7% ，（固定）網路寬帶接入用戶達4.5億；5G方面，共建成基站超13萬個，已有35款手機終端獲得入網許可，國內市場5G手機出貨量超過1377萬部，國內5G手機晶片投入商用。

▼大陸已建成5G基站超13萬個。（圖／路透社）

▲▼高通 Qualcomm 5G。（圖／路透社）

至於討論熱烈的6G，工信部新聞發言人、信息通信發展司司長聞庫表示，目前看來，雖然世界很多國家都放出了6G的一些消息，實際上工業和信息化部在6G方面很早就做了工作，2017年年底就著手開展這項工作，2018年就組織一些專家對6G進行討論。

聞庫指出，討論過程當中大家有一個非常重要的認識，6G既著急，也不是那麼著急，目前還得腳踏實地、實事求是；在5G發展過程當中，5G剛剛開始發展，還有很多工作要做，大家提到的5G獨立組網、5G的很多應用還在探索，很多應用還沒有完全做完。

聞庫接著表示，「不能光做5G不做6G了，還得做6G，所謂著急就是要早把它佈局下去，早進行研究，但是現在不能夠就說6G就是什麼，目前我們研究6G2年了，但沒個特別明確的鮮亮的結果給大家展示。」

▲青海5G媒體應用實驗室。（圖／中新社）

▲青海5G媒體應用實驗室。（圖／中新社）

聞庫說，「現在這些工作都在探索當中。總的一句話，要著急，但也不那麼著急，眼前的第一要把現在5G工作做好，同時6G工作要啟動。第二，無論是5G還是6G，十幾年摸索的經驗就是這項工作是全球的，國際上跟我們的進度都差不多，無論是國際電聯還是3GPP，這些工作大專家們都在做，但現在還沒有到說我給大家展示一個成果的時候，實際上還都在探索當中。」

最後苗圩補充道，「3G時代三個標準，4G時代全球兩個標準，5G時代全球統一標準，全球統一標準的好處不言而喻，我們一定要珍惜來之不易的成果。在6G時代，不管是什麼，我們還要致力於推動全球統一的標準，在這個過程當中我們還要堅持開放合作這條道路，絕不會關起門來自己研究中國的標準，那將會獨立於世界之外。」

ET快訊
半夜曬衣服「冰箱滲出暗紅血」　人妻嚇愣...上萬網友剉：超慘
病人家屬「菜刀一路追殺」！名醫後腦勺慘被砍爛　鮮血蔓延整層樓
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

病例激增！56歲女入上海確診肺炎...網怒轟：武漢人能不亂跑嗎

武漢肺炎...大陸確診218例！習近平、李克強提重要指示：遏制疫情蔓延

烤鴨餐廳天花板掉落巨鼠　女客鼻子被砸中鮮血直流！

慘遭8歲姊塑膠袋套頭　10月大男嬰窒息險喪命！網揭關鍵：姊姊應該懂事了

垃圾填滿100座足球場　2020年開始大陸逐步禁用塑膠袋

武漢肺炎病例暴增！習近平提重要指示：堅決遏制疫情蔓延

愛貓被打丟包山上！她怒拿擀麵棍痛毆婆婆「打到骨折」進加護病房

排隊買奶茶！5歲童手放櫥窗遭電擊...5根指頭全燒黑　媽嚇壞：聞到焦味

眼科名醫遭病人家屬「菜刀一路追殺」…後腦勺慘被砍爛！鮮血蔓延整層樓

一看竟是親爺爺！　少年路邊CPR：第一次感受到急救是多麼重要

謝和弦現身KKBOX唱《謝謝妳愛我》　裸上身跑全場...親吻女觀眾手背

田馥甄接歌「大家都敗在小幸運」XD　女神傻眼：摳連～送分題耶

屁孩從觀眾席跳到台上　嗨唱：她gucci的時候眼淚...

越南太太合理「使喚先生」做家事　從日常教越語...老公配合度超高！

ZICO發起新歌《Any song》舞蹈挑戰！　華莎友情跨刀...范丞丞、炎亞綸都著迷～

李艾薇擊掌拍不到..下秒回神繼續唱　李友廷ft.吳霏、楊碧琪《偽裝》live超好聽

澳洲暴雨釀災...無尾熊變落湯雞　無助靠恩人胸膛「謝謝你救我們」

百歲風流龜「猛生800隻後代」 佔全島40%...牠化解滅絕危機

A-Lin全白套裝現身KKBOX　《忘記擁抱+有一種悲傷》超感人

法拉利姐+吃屎哥中壢開飲料店　高歌「給你吃屎！」引警關注

病例激增！56歲女入上海確診肺炎...網怒轟：武漢人能不亂跑嗎

武漢肺炎...大陸確診218例！習近平、李克強提重要指示：遏制疫情蔓延

烤鴨餐廳天花板掉落巨鼠　女客鼻子被砸中鮮血直流！

慘遭8歲姊塑膠袋套頭　10月大男嬰窒息險喪命！網揭關鍵：姊姊應該懂事了

垃圾填滿100座足球場　2020年開始大陸逐步禁用塑膠袋

武漢肺炎病例暴增！習近平提重要指示：堅決遏制疫情蔓延

愛貓被打丟包山上！她怒拿擀麵棍痛毆婆婆「打到骨折」進加護病房

排隊買奶茶！5歲童手放櫥窗遭電擊...5根指頭全燒黑　媽嚇壞：聞到焦味

眼科名醫遭病人家屬「菜刀一路追殺」…後腦勺慘被砍爛！鮮血蔓延整層樓

一看竟是親爺爺！　少年路邊CPR：第一次感受到急救是多麼重要

15歲《怪奇物語》11低胸走紅毯！　超濃煙燻妝「長相超齡同劇演員」網：變好老

防堵武漢肺炎襲台　「冠狀病毒之父」賴明詔：有可疑病例就隔離

《紐約時報》表態！首次「同時挺2位參選人」　民主黨初選衝刺

朴敘俊、安孝燮、玉澤演男神回歸！1月韓劇保證讓你「戀愛了～」

《絕地戰警FOR LIFE》全球票房冠軍！「確定推出續集」

衛浴小開特斯拉飆速！12歲女童遭撞「雙膝截斷」慘死　侯友宜回應了

雞排妹：我做到睡著！　網紅瘋男挑戰「一夜七次郎」…釣出女神驚人發言

「找茶」有新招　茶改場建立風味輪轉出臺茶新方向

有錢的長輩還要工作？　網揭「關鍵原因」：停下來就會老

郵輪保險上市！「3天2夜保費527元」享10大保障　林右昌：2019年郵輪旅客逼近95萬人

大陸熱門新聞

2歲女兒好奇拿鐵釘塞插座…當場遭電重創

眼科醫生慘遭病人家屬「菜刀瘋斬後腦勺」

真豬玩高空彈跳　現場傳慘烈嚎叫

BMW夫婦耍酒瘋　打斷護士鼻樑

存款多了21萬！他轉回對方帳號...隔月卻負債

武漢肺炎再增1死！2天新確診136例

她旅館洗澡滑倒…下秒雙腿突鑽出嬰屍！

超正女兵「95%撞臉迪麗熱巴」！

新疆6.4地震　震源深度16公里

女大生遭硬上跳樓…兇手還「偽裝車禍」判決出爐

10月大男嬰慘遭8歲姐塑膠袋套頭險喪命！

20歲女孩跌倒「當場產下胎兒」嚇：怎麼會

買奶茶！5歲童手放櫥窗遭電擊燒焦

武漢肺炎「北京、深圳首出現」

更多熱門

相關新聞

華為不能用Google Maps有解！　改與荷蘭TomTom地圖合作

華為不能用Google Maps有解！　改與荷蘭TomTom地圖合作

華為因被美國封殺，導致發售的手機不能使用Google的服務，這難免影響用戶體驗。對此，荷蘭導航與數位地圖公司TomTom日前表示，已與大陸電信大廠華為技術公司達成協議，華為可以在智慧型手機軟體上使用TomTom地圖與服務。

廣達董座想「再拚十年才退休」　林百里：AI時代實在太好玩了！

廣達董座想「再拚十年才退休」　林百里：AI時代實在太好玩了！

孟晚舟遭逮剛滿一周年再次出庭

孟晚舟遭逮剛滿一周年再次出庭

遠傳董座首度回應5G競標飆天價　徐旭東：資費由市場機制決定

遠傳董座首度回應5G競標飆天價　徐旭東：資費由市場機制決定

PCB與石英元件鹹魚翻生

PCB與石英元件鹹魚翻生

關鍵字：

5G5G商用華為5G手機6G

讀者迴響

發燒話題

開票結果 澳洲大火 反送中 捷運環狀線 黑鷹失事 王令麟 遠航停飛 高以翔 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 尾牙 唇筆 黃寶慧 地震 波特王 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

台中活春宮哥現身　悔：帶妹出場路...不熟又凍未條

內勤尾牙照驚傳外流　熊貓回應了

「6星座」3月前偏財運旺到爆！

BMW哥、長髮妹台中活春宮　警急追2人

母拿59萬給女兒結婚度蜜月　不到1年「吃掉女婿」挺孕肚上街

愛情照外流…直播女神又忘關鏡頭！忘情模樣全被拍

牧羊犬生出綠寶寶　飼主被真相驚呆

迪化街23顆牛軋糖1100元！市府回應了

活春宮哥影片瘋傳　老婆氣：變全台最知名

EXO粉號召SM公司前示威！網看現場圖都笑了

一年走2人！長輩建議送假人…晚輩不信　3個月後又出事

辜莞允列事隔8月還清白「只求鮪魚高抬貴手」

她停車場門口卡關：幹嘛欺負女人？　下秒6車全讓開

歌手突說「對不起」緩緩低頭...死了

男女當街活春宮　民眾驚呼太帥了

更多

最夯影音

更多
謝和弦現身KKBOX唱《謝謝妳愛我》　裸上身跑全場...親吻女觀眾手背

謝和弦現身KKBOX唱《謝謝妳愛我》　裸上身跑全場...親吻女觀眾手背
田馥甄接歌「大家都敗在小幸運」XD　女神傻眼：摳連～送分題耶

田馥甄接歌「大家都敗在小幸運」XD　女神傻眼：摳連～送分題耶

屁孩從觀眾席跳到台上　嗨唱：她gucci的時候眼淚...

屁孩從觀眾席跳到台上　嗨唱：她gucci的時候眼淚...

越南太太合理「使喚先生」做家事　從日常教越語...老公配合度超高！

越南太太合理「使喚先生」做家事　從日常教越語...老公配合度超高！

ZICO發起新歌《Any song》舞蹈挑戰！　華莎友情跨刀...范丞丞、炎亞綸都著迷～

ZICO發起新歌《Any song》舞蹈挑戰！　華莎友情跨刀...范丞丞、炎亞綸都著迷～

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面