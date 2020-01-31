獨／團購「每片4元醫療口罩」5萬片1小時搶光！經濟部： 恐已觸法

▲「你今天買到口罩了嗎？」將成為近期最夯的問候語。（圖／記者林敬旻攝）

記者簡仲豪、黃凱翊／台北報導

武漢肺炎疫情持續燃燒，全球各地的口罩都開始缺貨，雖然中央疫情指揮中心從30日起宣布每人限買3片口罩，但許多民眾仍因買不到口罩引發民怨。但今天傳出有人以團購方式，動用私人關係，一夜之間調到5萬片醫療用口罩，消息一出，1小時內登記完畢，一人平均可購150片。

根據可靠消息指出，由於武漢肺炎疫情，導致全台出現「口罩購買狂潮」，不管是四大超商、大賣場或是藥局、網購，許多民眾跑遍各大超商仍舊買不到口罩，忍不住抱怨「一天跑很多次，都買不到！」進而轉往私下進行團購購買。近期內在通訊軟體Line上就有許多群組開始號召口罩團購。

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其中《ETtoday新聞雲》記者掌握到的一個團購群組，人數約有500人，平常訂購的貨品多半是飲食品項，這兩天口罩大缺，就有團員透過關係向北部某工廠協調訂貨，一口氣就調到包括大人、小孩使用的口罩約56,330片，有盒裝，也有袋裝，一人平均可購150片，預計2月7日到貨，才短短一個小時就被團員搶購一空。

在團購單上，業者強調「每人限購150個，每個4元，保證台灣製造，醫療等級，PM2.5 等級，有衛生署合格字號，並外銷日本～～～爆量已經截止，謝謝大家。」

不過，《ETtoday新聞雲》詢問經濟部，對方表示，目前沒有掌握這個狀況，但若有類似消息，民眾都可撥打1922檢舉，經濟部強調，目前醫療用口罩屬於「徵用物資」，廠商私自販賣恐怕觸法。中央流行疫情指揮中心重申，健康民眾不必一律戴口罩，應將資源留給有需要的人。建議有慢性病、感冒者，或至擁擠通風不良處時，再配戴口罩。

▼中央流行疫情指揮中心重申，健康民眾不必一律戴口罩，應將資源留給有需要的人，圖為超商店員加緊腳步分裝口罩。（圖／記者林敬旻攝）