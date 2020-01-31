執行署台南分署法拍會 　小東路旁1樓金店面64折起

▲行政執行署台南分署2月4日聯合拍賣日， 有小東路旁1樓店面64折起。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

行政執行署台南分署將於2月4日123聯合拍賣日下午3時起，在分署二樓拍賣室，舉辦法拍會，不動產有小東路旁1樓店面等，動產的部分有，桃紅色名牌手拿包、木製文昌筆、木製佛珠串、典藏晶鑽機械女錶、台鈴機車等，有興趣的民眾可踴躍參加。

台南分署表示，自2020年2月起，不動產投標方式兼採現場投標及通訊投標方式，以本次拍賣小東路旁黃金店面為例，有意參與投標的民眾，可選擇現場投標，即親自或委任代理人於2月4日下午2時30分起，將投標書暨保證金封存袋，投入台南分署拍賣室標櫃內，或者選擇通訊投標，亦即民眾親至台南分署索取或至台南分署網站下載投標書、保證金封存袋、標封及其他投標相關文件，將願買之標的及願出之價額，填具投標書連同應繳之保證金妥為密封，並依台南分署規定標封之格式載明開標日、時、案號及相關內容，再將標封黏貼於信封後彌封，以雙掛號方式至遲於2月3日下班前寄達台南分署通訊投標專用信箱（台南中正路郵局76號信箱），下午3時準時開標。

動產的部分是採取公開喊價的方式，參與動產拍賣的民眾，請記得攜帶您的國民身分證，交予工作人員登記並領取號碼牌，如未登記領取號碼牌，是不能參與本次競價拍賣。台南分署指出，本次拍賣位於北區小東路423巷1號1樓金店面，面積172.5平方公尺，約52.18坪，第1次、第2次拍賣均無人應買流標，本次為第3次公告拍賣，再減價20% ，最低拍賣價額為2056萬9600元，保證金411萬4000元。

台南分署提醒，有意參與本次拍賣的民眾，應事先詳細了解拍賣公告上之記載。為方便民眾觀覽拍賣物，台南分署已將拍賣資訊及拍賣物照片公告於台南分署網站，歡迎民眾事先查詢閱覽。

另外，為維護大家的健康，本次拍賣活動，台南分署將於入口處量體溫，並請民眾配戴口罩，倘民眾拒絕量體溫、戴口罩，台南分署將拒絕入場。