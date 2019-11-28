好康又來了！執行署台南分署年底清倉大拍賣　福斯 POLO 1元起標

▲法務部行政執行署臺南分署將於12月3日123聯合拍賣日辦法拍會，有小貨車等拍賣。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

好康又來了！法務部行政執行署臺南分署將於12月3日123聯合拍賣日下午3時起，在中西區忠義路1段125號二樓拍賣室，舉辦法拍會，2005年福斯 POLO 1元起標。



台南分署指出，拍賣物品包括TOYOTA ALTIS、福斯 POLO、福特休旅車、中華自用小貨車等汽車，另外還有名牌太陽眼鏡、腳踏車、手機殼、手機套、ACER充電座、滑鼠、喀樂獸公仔等歡迎民眾競標，訂於當日下午2時30分起開放民眾拍賣登記，下午3時起，正式競價拍賣。

台南分署表示，本次拍賣活動比較吸晴的物件有：2012年份中華小貨車、1299CC，該車輛僅欠牌照稅4800元，本次為第1次拍賣，訂有底價；2009年份中華小貨車、1198CC，該車輛欠燃料費4320元、罰鍰6800元，合計1萬1120元 ，本次為第1次拍賣，訂有底價；2005年份福斯 POLO、1390CC，該車輛未欠牌照稅、燃料費及交通違規罰鍰，未訂底價，1元起標；另外，還有一部，2016年份 TOYOTA ALTIS、1798CC，該車輛欠牌照稅2萬167元、燃料費1萬1400元、罰鍰16萬3100元，合計19萬4667元，為第一次拍賣，訂有底價。

台南分署提醒有意參與本次競價拍賣的民眾，應事先詳細了解拍賣公告上之記載，並請記得攜帶您的國民身分證，交予工作人員登記並領取號碼牌，如未登記領取號碼牌，是不能參與本次競價拍賣的！為方便民眾觀覽拍賣物，台南分署已將拍賣資訊及拍賣物照片公告於臺南分署網站，歡迎民眾事先查詢閱覽。

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