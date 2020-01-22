主人違反銀行法...豪華遊艇遭查封！擇期拍賣變賣

▲台北地檢署、行政執行署台南分署查封安平漁港ARIEL II遊艇。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台北地檢署為落實偵查中變價，囑託行政執行署台南分署執行一艘停放於安平漁港張姓被告所有ARIEL II遊艇，台南分署接獲囑託案件後，22日聯手進行查封程序，將擇期辦理拍賣或變賣程序。

行政執行署台南分署會同台北地檢署林宗志主任檢察官、林易萱檢察官、海巡署南部分署第一一岸巡隊、安平漁港安檢所、台南市警四分局與台南市漁港及近海管理所人員，實施查封程序，查封過程相當順利，台南分署將擇期辦理拍賣或變賣程序。

據了解，台北地檢署為落實刑法沒收新制，檢察官偵查中積極查扣犯罪所得及犯罪工具並予以變價，以減少扣押物價值減損，藉以確保日後被害人財產損失之求償。本案張姓被告因涉嫌違反銀行法案件，於偵查中經檢察官扣押其所有登記於馬來西亞之ARIEL II遊艇，因遊艇長時間扣押，不僅有造成遊艇價值降低的可能性，同時也會產生高額的停泊費用，為保存該遊艇的價值，同時減輕停泊費用的負擔，台北地檢署依刑事訴訟法第141條規定，偵查中實施變價，並依檢察機關與行政執行機關辦理囑託業務聯繫要點的規定，囑託台南分署進行變價程序。

台南分署表示，將接續進行鑑價程序，同時為保存遊艇價值及減少保管費之支出，於徵詢應買人、台北地檢署、被告及其他債權人同意下，不排除依強制執行法第114條之2第3項規定，採取變賣方式實施變價。

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