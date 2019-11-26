法治教育宣導從小紮根　執行署台南分署前進新泰國小宣導

▲法務部行政執行署台南分署，前進至新營區新泰國小進行法治教育宣導。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

為將法治觀念深植於國家未來的主人翁，法務部行政執行署台南分署於11月25日上午前進至新營區新泰國小進行法治教育宣導，由洪國棠行政執行官為60多位師生介紹網路使用與隱私權保護及法規範的意義。

洪執行官以說故事的方式，將深澀難懂的法律用語轉成淺顯易懂的白話，將法治觀念貫輸於孩子腦海中，孩學們受益良多。

洪執行官表示，本場法治教育因對象是就讀國小的孩童，所以特別提醒孩童們，網路使用有廣泛性與永久性，要注意自身隱私權的保護，避免一時的言行變成為個人終身的烙印。

此外，洪執行官順便向孩童介紹台南分署的業務與便民服務措施，希望能夠透過孩童將這些資訊傳遞給家長，請家長有機會能多多參與臺南分署於每個月的第1個星期二下午3時所辦理的聯合拍賣活動；其次，家中親朋好友或左右鄰居，如有欠繳ETC通行費，且金額在2萬以下，可以告訴他們收到執行分署的傳繳通知後，可就近前往7-11、全家、萊爾富、OK及美廉社繳款，還免收手續費。

另外，如果已經到台南分署洽辦繳款事宜，手頭又剛好沒有現金，也可以持信用卡繳納案款，不過須支付2-35元不等的手續費。