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執行署台南分署法拍會將登場　北區小東路旁1樓金店面8折起

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▲執行署台南分署法拍會將拍賣北區小東路旁1樓金店面8折起。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲執行署台南分署法拍會將拍賣北區小東路旁1樓金店面8折起。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

法務部行政執行署台南分署1月7日「123聯合拍賣日」下午3時起，在二樓拍賣室舉辦法拍會，這次拍賣的物件有北區小東路旁1樓金店面，法拍8折起。

行政執行署台南分署說，違次分別有不動產及動產拍賣，不動產的部分以投標方法拍賣門牌台南市北區小東路423巷1號1樓黃金店面，面積172.5平方公尺，約52.18坪，最低拍賣價額為2571萬2000元，以總價最高者得標，請有意參與投標的民眾於1月7日下午2時30分起，將投標書暨保證金封存袋，投入分署拍賣室標櫃內，下午3時準時開標。

動產的部分，包括大同牌烤箱、聲寶牌涮涮鍋、三眼計時機械男錶、典藏晶鑽機械女錶等歡迎民眾競標，訂於當日下午2時30分起開放民眾拍賣登記，於不動產開標結束後，接續拍賣。

▲執行署台南分署法拍會將拍賣北區小東路旁1樓金店面8折起。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南分署表示，本次拍賣位於北區小東路423巷1號1樓黃店面，所有權人為葉姓義務人（住台北市大安區，62歲，女），滯欠2017-2019年度房屋稅、2016-2018年度地價稅，均屬於拍賣標的所發生的房屋稅、地價稅，第一次公告拍賣時底價為3214萬元，因無人應買流標，本次為第二次公告拍賣，減價20% ，最低拍賣價額為2571萬2000元，保證金514萬3000元。

台南分署提醒有意參與本次拍賣的民眾，應事先詳細了解拍賣公告上之記載，不動產是採取投標方式；動產是採取公開喊價的方式，參與動產拍賣的民眾，請記得攜帶您的國民身分證，交予工作人員登記並領取號碼牌，如未登記領取號碼牌，是不能參與本次競價拍賣！

為方便民眾觀覽拍賣物，台南分署已將拍賣資訊及拍賣物照片公告於台南分署網站，歡迎民眾事先查詢閱覽。

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