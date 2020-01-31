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看好科技農業趨勢　翁章梁訪鴻海科技農業創業首獎得主

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▲翁章梁拜訪農民吸取科技農業知識。（圖／記者翁伊森翻攝）

翁章梁拜訪張耿赫吸取科技農業知識。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導　

為更深入了解農業科技的發展，嘉義縣長翁章梁31日上午在農業處副處長李建霖的陪同下前往太保市拜訪從事溫室栽培的農民張耿赫，與農友交流，傾聽他們的心聲，並深入了解科技農業未來趨勢。

▲翁章梁拜訪農民吸取科技農業知識。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲翁章梁聽取園區機械化設備用途。（圖／記者翁伊森翻攝）

張耿赫原本就職於台塑，本身家中有田且親戚有種植小果番茄，在得知建置溫網室可申請補助，毅然決然辭職投入農業。目前已從農5年，起初從最簡單的滴灌系統開始使用，後續至改良場及閱讀農業相關書籍，了解土壤及環境對植物生長種要性，透過科學儀器，讓數據呈現邏輯與因果。

▲翁章梁拜訪農民吸取科技農業知識。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲翁章梁聽取張耿赫番茄園種植實務經驗。（圖／記者翁伊森翻攝）

此外，張還在鴻海科技農業創業擂台以自行研發的「自動肥分水分管理系統」，將農業肥水與科技數據結合，獲評審青睞，從300多組中勝出、勇奪第1名。

▲翁章梁拜訪農民吸取科技農業知識。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲張耿赫解說機械操作。（圖／記者翁伊森翻攝）

翁章梁表示，過去農業很多都是靠經驗判斷所累積的，但現今科技發達，農業漸漸可以透過機器設備、電腦程式等輔助裝置克服許多工作上的問題，透過智慧化機械、大數據分析、雲端科技靈活應用於農業，從中看見農業未來發展趨勢，他相信未來嘉義農業一定會轉型、進步。

張耿赫指出，剛開始只想單純從事農務工作，在過程中卻發現，現代農業並不只有單純耕作，背後有許多數據資料，其所研發的自動肥水系統可經由感應器，透過科學數據與實務分析，監測土壤環境、大氣條件及作物需求，由系統自動調配作物所需水份及需肥量，讓農作物可以因時、因地調整養分，種出適合市場需求產品，有別於傳統滴灌系統定時定量，無法因應及時的氣候條件及作物需求供給。

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