勿恐慌！幼兒園全面戴口罩沒必要　指揮中心：學生上課不用戴口罩

▲國立中山大學宣布延後一周開學。（圖／中山大學提供）

記者李宜秦／台北報導

中央流行疫情指揮中心表示，適逢開學季，近日有幼兒園要求家長讓小孩佩戴口罩，導致兒童口罩大缺貨，因此再度呼籲健康民眾不必一律戴口罩，尤其學生上課時沒有戴口罩必要。教育部表示，近日將召集各大學校，討論開學時間、防疫措施等，至於陸生是否確定於2月9日起開放入境，也還需與指揮中心討論。

教育部司長黃雯玲表示，目前尚無學校正式申請延後開學，但確實聽聞有學校在討論，近日就會召集各大學校討論開學日期、防疫措施等，並強調不是所有學童都要戴口罩，因此沒有發放口罩規劃，除非未來疫情有變化。

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黃雯玲表示，日前公布陸生將於2月9日後才能入境，但是否確定開放，會再與指揮中心討論，有確定答案會再公布。

▲許多家長擔心開學後孩子到校上課的防疫問題。 （圖／記者徐斌慎攝）

經濟部工業局副局長楊志清表示，有掌握學生人數，約有140萬名學童，近日兒童口罩缺貨，目前徵召業者加速生產，其中約一成是兒童口罩，等於每日用於民生的200萬片口罩中，約有20萬片為兒童口罩。

中央流行疫情指揮中心重申，健康民眾不必一律戴口罩，應將資源留給有需要的人。建議有慢性病、感冒者，或至壅擠通風不良處時，再配戴口罩。衛福部疾管署副署長莊人祥表示，目前國內流行的應是流感，呼籲家長不必為武漢肺炎而恐慌。

國立中山大學今（31日）宣布為大幅降低病毒於校園傳播機率，同時考量6月底仍有時間供學期彈性運用、不影響學生上課時數，率先決議將開學日延後1週，由原定2月17日改為2月24日，並擬定相關管理計畫，報教育部備查。