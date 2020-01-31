「現場無販售」高雄口罩工廠低調貼告示　市府：8廠商配合中央徵購



▲走訪位於三民區口罩工廠，門口貼出現場無販售口罩。（圖／記者洪靖宜攝）

記者洪靖宜、翁進忠／高雄報導

最近武漢肺炎疫情造成人心惶惶，口罩也變成搶購商品，高市府經發局表示，初步盤點高雄市有8家口罩工廠，會與製造廠商聯繫生產端，確保口罩供應需求，記者實地走訪高市府提供的8家口罩廠商，發現工廠大多數都相當低調不願受訪，不過口罩數量是否像市府說不必擔心，經發局則簡單表示，配合中央每日共約400萬片，由指揮中心分配。

▲位在大發工業區口罩工廠。（圖／記者洪靖宜攝）

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經發局表示，初步盤點高雄市有8家口罩工廠，會與製造廠商聯繫生產端，消保官及衛生局針對物流配送及通路販售供應需求及品質會把關抽查，確保口罩供應需求，呼籲民眾勿恐慌。攤開高雄市府經發局提供的8間廠商，8間都位於不同區，《ETtoday新聞雲》記者實地走訪前一天經發局長伏和中才剛拜訪過，位在大發工業區的扶星企業股份有限公司，門口並未有民眾來排隊買口罩，工廠也非常低調表示不願受訪，只表示自家商品不零售，也不會有民眾跑來工廠買口罩，對於口罩是否配合政府徵收，工廠方也不願回應。

位於三民區的淨新科技股份有限公司則是先在大門口貼上「現場無販售口罩」，仍有民眾騎乘機車要來購買，但最後都被請回，門口警衛透露，目前無零售，工廠也非常低調，撥打電話也無人接聽。

▲和平二路上的同安工業股份有限公司，門口一箱箱的口罩都為工業用。（圖／記者洪靖宜攝）

另外，位於和平二路上的同安工業股份有限公司，門口一箱箱的口罩都是工業用，門口有擺放販售點，但只販賣工業用及活性碳口罩，至於醫療口罩，店員則表示工廠主要生產工業用，並沒辦法買到醫療用口罩。

除了以上3家另還有德寶生技公司、日昇醫療器材有限公司、宜昇技研有限公司、宜昇技研有限公司燕巢廠、宏春貿易有限公司，市府經發局表示，目前8家廠商都配合中央流行疫情指揮中心宣布，為使國內口罩需求合理配置，1月31日起政府全數徵用國內口罩工廠的生產一般醫用口罩及外科手術口罩，每日共約400萬片，由指揮中心分配。