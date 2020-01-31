想認識大老闆！她參加性愛趴「揪團狂搖」卻做白工…自付摩鐵費還被告詐欺

▲陳女參加性愛趴想大老闆，卻做白工還要付摩鐵費，氣得找人毆打網友，雙方互告下場出爐。（示意圖／翻攝pixabay）

記者劉昌松、陳韻如／台北報導

吳姓男子佯稱認識大老闆，可獲得豐富報酬，而邀約陳姓女子參加性愛趴。陳女不疑有他赴約，與在場男男女女一同狂歡，但沒想到，報酬沒拿到，結束後的旅館費竟還要自己埋單，讓陳女氣得找人痛打吳男一頓。雙方事後互告妨害自由、加重強制性交等罪，陳女被判拘役50日，吳男則獲不起訴處分。

陳女指控，2016年11月，她和吳男在交友網站「愛情公寓」上認識，吳男強調要介紹一些大老闆讓她認識「見面就知道要做什麼。」雙方約好在新北市一家商務旅館碰面，陳女依約到場，卻發現根本是多P性愛趴，但因吳男恐嚇要在網路上公布她的個資，她才勉為其難參加。

期間3女2男玩得激烈，但結束後吳男竟稱沒錢，下次邀約再一起付款，讓陳女得自掏腰包付房間費。10多天後，吳男再度邀約，這次是2女3男的大混戰，隔日吳男拿了一張面額200萬元取款條給陳女，但陳女發現無法兌現，因此決定提告，另一名李姓女子也提出告訴。

吳男到庭後皆否認2人指控，強調沒有脅迫對方，也沒談妥價錢，以為純粹都是為了好玩，但沒想到第3次邀約時，對方卻找來張姓、李姓男子，將他押到大佳河濱公園，對他瘋狂拳打腳踢，要他付20萬元才放人，他於是打電話給朋友緊急借了2萬5000多元，身上1萬2000多元的現金也被拿走，對方才肯放過他，因此也提告傷害、妨害自由，而對方這時才提告，根本是在威脅。

雙方互告後，2人協議和解，陳女答應分期賠償吳男3萬6千元，並簽下協議書，吳男因此撤銷傷害罪的告訴；而陳女提告加重強制性交罪部分，檢方認為她的說詞沒有事證可證明，第2次性愛趴時甚至遇到警方臨檢，陳女、李女皆未求助，在吳男提告後，李女還傳訊息希望更改證詞，與性侵案一般被害人反應完全不同，因此認為罪證不足，將吳男不起訴處分。

至於吳男提告妨害自由等罪，陳女等人坦承犯案，被法院判刑，陳女被判拘役50天、李女被判拘役30天，另張男等共犯被判2個月至3個月不等刑期，緩刑2年。

不過2人事件並未因此落幕，陳女履約繳了2期賠償金後，發現吳男想要她咬定其他人為共犯，認為這不符合當初的協議，因此請了律師發函告知吳男協議有瑕疵，必須撤銷。對此，吳男認為陳女欺騙他，於是再提起詐欺告訴，並要陳女語他當庭面對面講清楚。

然而，檢方調查後，認為陳女確實支付了2期賠償金，且勘驗2人的對話內容，也確定雙方曾為此起爭執，檢方因此採信陳女說法，認為陳女確實是認定吳男違背約定，才要求撤銷，並沒有詐欺的意思，因此以不起訴處分。

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