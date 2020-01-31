家暴女友警到場！退伍上尉爆氣「我嗆你他媽」　被告辯：軍中口頭禪…法官信了

▲劉姓退伍上尉嗆警「我嗆你他媽」，被告後辯稱是軍旅口頭禪，法官判無罪。（示意圖／免費圖庫 pakutaso）

記者陳韻如／台南報導

劉姓退伍上尉酒後毆打女友，嘉義警方獲報到場處理，但沒想到，劉男卻自稱遭到鄰居毆打，要求警方進入女友住處搜索遭到拒絕，他竟爆氣嗆警，「我嗆你他媽」，警方見狀欲將他依現行犯逮捕，他掙扎拒捕，導致警方摔倒在地，右膝擦挫傷。檢方事後將劉男起訴，但一審判無罪，上訴二審，仍遭駁回，劉男無罪定讞。

判決指出，劉男2019年2月1日晚間與女友在住處內飲酒發生口角，女友當下轉身想離開，卻遭到他衝上前追打，鄰居見狀上前勸阻也險些遭到波及。事後劉男女友報警，劉男卻也反報警稱遭到鄰居毆打。

警方獲報後趕抵現場，劉男供稱，毆打他的人在女友住處內，要求警方入內搜索，但遭到拒絕，他竟爆氣怒嗆，「我嗆你他媽」。警方被這一嗆，認為劉男涉犯侮辱公務員、妨害公務執行等罪，想以現行犯將劉男逮捕，但劉男掙扎拒捕，導致警方摔倒在地，右膝蓋擦挫傷。

案經檢方起訴，一審法官認為罪證不足判劉男無罪，檢方再上訴二審。劉男到庭後供稱，「他媽的」是軍旅酒後口頭禪，並沒有惡意，且當時是因為情緒不穩，又服務於軍職很久，才脫口而出，「我他媽嗆你」等語。

法官審理後認為，劉男曾任職國軍8年半，並以上尉占少校缺之位階退伍，是深受傳統觀念及習慣影響的群體，認為劉男確實有可能以「我嗆你」之後接稱「他媽」作為他慣用來宣洩情緒的口頭禪，未必有辱罵警方的意思。

此外，當時劉男是為了壁面警方壓制，才用力將身體往反方向移動，並左右晃動身體來抵抗，並沒有對警方施加暴力，也沒有攻擊警方，難僅以劉男在逮捕過程中的掙扎動作，就認定他有妨害公務的暴力行為，因此駁回上訴。全案確定。

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