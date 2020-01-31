「一場疫情讓我們學到什麼？」　醫提7點：有執行力政府才能保障人民生命安全

▲彰化基督教醫院因應武漢肺炎，針對出入醫院的患者及訪客進行管制。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者陳俊宏／綜合報導

武漢肺炎疫情延燒，奇美醫院加護醫學部主治醫師陳志金30日在臉書發文，「一場疫情，讓我們學到了什麼」，並提出7點看法，獲得熱烈迴響。有網友看完直呼，「第三點真是至理名言。」

陳志金說，第一，勤洗手、感冒戴口罩、少出入人多的公共場所，這是全國上下都應該要身體力行的好習慣，保護自己、保護別人，無論是否有疫情大流行；第二，醫院不是家庭聚會的地方，平日也應該管制出入，留下最少的家屬人數陪伴就好，多多採用「視訊探病」，疫情過後也要持續推行。

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陳志金表示，第三，一個自由、民主、公開透明、有執行力、橫向溝通良好的政府，才能保障人民的生命財產安全；第四，防疫交給專業！大家要心存感激，感謝守護我們生命財產的各行各業。

▼陳志金提醒，勤洗手、感冒戴口罩。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

陳志金指出，第五，名嘴、藝人、各式代理人如果真的逼不得已，需要表態示好的話，也應該要儘量低調平和，並謹慎評估其可能的反彈力道。

陳志金說，第六，假新聞、假消息、謠言無所不在，尤其在重大事件時，容易引起對立、造成恐慌，不轉傳未經可靠單位證實的消息！平日即應留意追蹤可靠的消息來源；第七，關懷、信任、正向面對遠勝過謾罵、負面的情緒宣洩。他也認為，「病從口入，禍從口出。」