歐洲拿武漢肺炎高調霸凌！亞洲面孔慘被歧視　法媒刊「黃色警報」急道歉

▲武漢肺炎蔓延全球，許多民眾戴上口罩。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

武漢肺炎蔓延全球，但部分國家亞裔住民卻因此面臨嚴重歧視。BBC報導，現在有些亞裔法國人開始抱怨，他們在大眾運輸系統、社群媒體遭到公然謾罵，讓他們忍不住在網路透過標籤「#我不是病毒」（#JeNeSuisPasUnVirus）反擊。

Je suis Chinois

Mais je ne suis pas un virus!!

Je sais que tout le monde a peur au virus, mais pas de préjugé, svp.#JeNeSuisPasUnVirus pic.twitter.com/38bUTNWj3t — Lou Chengwang (@ChengwangL) January 28, 2020

紙媒刊登「黃色警報」掀抗議潮

法國當地報社《皮卡爾信使報》（Le Courier Picard）26日以「黃色警報」（Alerte jaune）、「黃禍」（Le péril jaune）煽動性字眼為標題進行報導，甚至搭配著亞裔面孔女子戴著口罩的照片。這讓許多人感到相當不滿，在推特掀起反彈聲浪，該報第一時間公開道歉，稱並非蓄意涉及「最糟的亞洲刻板印象」。

但相較於媒體不敢以「黑色警報」為新聞標題的狀況，反對種族主義國際聯盟主席尼維提到，這中間明顯存在問題。

Cette leçon de racisme décomplexé vous est offerte par le @CourrierPicard #coronavirus pic.twitter.com/jhcoNmsmm5 — Madjid Messaoudene (@MadjidFalastine) January 26, 2020

亞洲面孔淪全民公敵

亞裔女子陳凱希（Cathy Tran）出門上班，但卻在路途聽到2名男子說著「小心，有個中國女人朝我們這邊走來」；到了下班時間，她踏上返家之路，卻聽到身邊的機車騎士的「提醒」，「他告訴我要戴上口罩」。

另名17歲柬埔寨、越南混血的巴黎住民鄭莎娜（Shana Cheng）提到，她26日搭公車的時候，意外遭遇來自年輕一輩及老年人的言語霸凌，且對方還用一臉厭惡的表情看著她，「那邊有個中國女人，她要來汙染我們了，她需要回家」；面對眼前的狀況，沒有人任何人出面幫她說話，她只好選擇繼續聽音樂，忽略這些說詞，但也故意咳嗽、發出吸鼻子的聲音，就是要讓對方感到害怕。

「現在這樣真的太超過」，陳凱希認為，很少聽到亞洲人在提種族歧視，是因為大家都在默默忍受這一切，儘管並不訝異會有歧視的狀況發生，但此次歧視的狀況實在太嚴重，現在的武漢肺炎疫情只是人們歧視他人的藉口。

加拿大前總理SARS期間赴唐人街用餐

如今，加拿大華人也開始擔憂SARS當年慘況再度重演，因為2002年在中國爆發SARS疫情，共計8098人染病，奪走774條人命，而加拿大當年也有438個疑似個案，其中多數在多倫多，造成44人死亡，連帶重創當地旅遊業，華人企業與唐人街最受打擊，收入損失約介於40%至80%之間。

對此，時任加拿大總理克瑞強（Jean Chretien）還特別到多倫多的唐人街吃午餐，以身體力行表態「沒理由迴避亞洲商家」。

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