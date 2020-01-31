她「洗碗見預兆」只花200元刮中頭獎　店員嗨抱喊：100萬！老闆娘夢到發爐了

▲60歲婦人「洗碗見預兆」只花200元刮中100萬元頭獎。（圖／翻攝店家臉書）



記者許力方／綜合報導

鼠年刮出財神爺，繼除夕夜台中一名年輕男大生刮中100萬元頭獎，初二花蓮也有年輕男子中獎，初五開市花蓮又刮出第三名百萬幸運兒！位於花蓮市公園一路、在地知名的「金葫蘆彩券投注站」，已經開出過6次刮刮樂頭獎，29日晚間一名60歲的婦人只花200元就幸運刮中100萬頭獎，她說她洗碗時就有發現徵兆。

金葫蘆投注站在當地相當知名，原本開在斜對角，在花蓮市罕見開大獎的彩券行，開業6年就開出過6次刮刮樂頭獎，還有一次威力彩2獎，大獎金額前後加總就將近5000萬元，去年10月附近發生火災，金店面一夕之間付之一炬，店家搬到斜對面繼續營業，沒想到財神爺不離不棄，依舊眷顧這家店。

▲店員嗨喊：刮中100萬！老闆娘作夢發爐了。（圖／翻攝店家臉書）



時間回到29日晚間，60歲的花蓮婦人當時只買了一張200元刮刮樂「百萬年終獎金」，結果一刮第一區沒有著落，第二區出現3個100萬金額，獨得頭獎100萬元，女店員樂得連忙舉起手揮舞，高喊「100萬！100萬！」現場瞬間響起一片歡呼鼓掌聲，氣氛嗨到最高點。

確認中了100萬頭獎，不僅女店員趕緊摸了婦人的手，隔壁客人也跑來偷摸沾沾喜氣。婦人受訪時開心地說，洗碗時就有徵兆，「洗的3個碗全部站起來，沒想到竟然是中這麼大的獎！」還稱讚這間店常常會中獎，店員當時還送上擁抱恭喜她。老闆娘受也說，前一天晚上就有夢到拜財神爺的爐發爐，結果真的開出大獎。

開獎後隔天，彩券行外排隊數公尺，都是慕名而來買彩券試手氣的人潮。事實上，店家才剛剛遭逢大火化為烏有，流失了不少老客人，重新開幕後再度開出百萬大獎，讓老闆娘更開心，直呼希望能幫忙找回老顧客。