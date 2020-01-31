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口罩之亂已有觀光工廠停賣　南市府：是否停賣尊重業者決定

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▲康那香觀光工廠在臉書指出，觀光工廠展售區暫時無口罩可供貨，如恢復供貨會再公告。（圖／翻攝自康那香不織布創意王國）

▲康那香觀光工廠在臉書指出，觀光工廠展售區暫時無口罩可供貨，如恢復供貨會再公告。（圖／翻攝自康那香不織布創意王國）

記者林悅／台南報導

武漢肺炎疫情持續提高，台南市政府雖呼籲民眾勿搶購口罩，但部分民眾卻不領情，將軍區康那香觀光工廠無貨可賣，遭撲空民眾怒責報警，最後廠方贈送每人2片免費口罩才平息紛爭，由於已有觀光工廠決定停止對外停賣口罩，台南市政府指出，台南觀光工廠是否停賣，尊重業者決定。

台南市將軍區康那香觀光工廠30日上午盤點，下午1時重新開門恢復營運，但因盤點公司口罩沒有存貨所以沒有販售，卻引起民眾不滿與工作人員爆發口角，有的人憤而報警查處，指控公司訊息不實。

請繼續往下閱讀...

警方表示，民眾報案指稱，康那香觀光工廠公告30日下午1時營業，有一百多人前往到現場搶購卻撲空，相當氣憤認為訊息不實，經董事長戴榮吉出面安撫場民眾，免費分給排隊民眾每人1包2片裝口罩，警方也居中協調，才化解糾爭。

康那香觀光工廠30日在臉書指出：「經過上午盤點，觀光工廠展售區暫時無口罩可供貨，如恢復供貨會再公告，感謝大家，造成不便敬請見諒」。而彰化口罩大廠所經營口罩觀光工廠，30日晚上在臉書公告指出：「配合政府徵用政策，即日起觀光工廠不對外販售，造成大家不便請見諒」。

▲康那香觀光工廠在臉書指出，觀光工廠展售區暫時無口罩可供貨，如恢復供貨會再公告。（圖／翻攝自康那香不織布創意王國）

▲台南市學甲區格安德公司開放500個名額，每人限購2盒口罩，民眾清晨就去排，長長人龍一下子被搶光。（圖／翻攝自臉書臉書台南諸事會社）

對於民眾搶購口罩，造成許多紛爭，有觀光工廠決定停賣口罩，台南市政府表示，由於觀光工廠是屬民間企業，台南市觀光工廠是否會跟進，市府尊重業者決定，除非是配合中央政策，否則市府不會介入干涉。

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