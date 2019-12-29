國明大會冬季嘉年華風雨無阻　台南擁有全國第一觀光工廠

▲台南市長黃偉哲出席集結10家觀光工廠與30家佳里在地攤商的「國明大會冬季嘉年華」，為路跑活動鳴槍並與擺攤商家親切問好。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

風雨無阻，國明大會觀光工廠冬季嘉年華遇雨舉辦，熱情民眾遊興不減，買氣暢旺！黃偉哲市長29日出席集結10家觀光工廠與30家佳里在地攤商的「國明大會冬季嘉年華」，為路跑活動鳴槍並與擺攤商家親切問好，還參觀羽絨工廠，採買冬季最保暖的羽絨外套。



黃偉哲市長表示，市府鼓勵傳統工廠透過產品創新與行銷策略轉型成觀光工廠，不但寓教於樂，增進利潤，也帶動旅遊人氣與買氣。在經發局、工策會與觀光工廠協進會的合作下，希望藉由舉辦嘉年華的行銷活動，讓更多的市民都能親近、了解各地的觀光工廠與佳里商圈，感受市府努力拚觀光的用意，進而大力採買選購許多台南在地的優質產品。





經發局表示，台南市擁有全國最多家的22家觀光工廠，輔導廠商轉型成果亮眼，其中更有3家優良觀光工廠及2家國際亮點觀光工廠，並榮獲今年第11屆健康城市健康產業獎。郭國文立委及陳昆和、蔡蘇秋金、方一峰等議員也冒雨前來，身體力行表達對在地廠商的支持。





市府從年初到年末推出金夏嘉年華、秋季嘉年華及冬季嘉年華等3場嘉年華活動，廣受民眾好評及熱烈參與，此次冬季嘉年華由國王家族羽絨服飾觀光工廠與和明織品文化館聯合辦理，吸引許多在地商家與民眾熱情支持。未來將持續輔導廠商，提升台南市商家的形象，力求增加觀光工廠能見度與買氣。更多精彩活動詳情請至台南市觀光工廠網站查詢：http://www.tourismfactory.tw/index.php。