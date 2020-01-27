彰化口罩大廠春節一天只賣4萬片！每人限購5盒　3小時秒殺

▲彰化口罩大廠初三開工，門口排隊長逾250公尺，約500名民眾等入場買口罩。（圖／記者唐詠絮翻攝，下同）

記者唐詠絮、孫于珊／彰化報導

大陸武漢肺炎短短數日，累計確診病例已達2744例，且有80例死亡，而台灣目前已5例確診。這場疫情的威力，讓民眾嚇得紛紛搶買口罩，降低染病風險，彰化田中口罩觀光工廠「華新創意生活館」，27日提早開工，由於人力及生產有限，一天只賣4萬片口罩，且限制每人限購5盒，沒想到短短3小時內，口罩全被秒殺！

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這家口罩大廠早上9點營業，但一大早，門口就大排長龍，由於市面上一盒口罩約300元，而該館賣的價格相對便宜，因此吸引了約500名民眾到此排隊等待入場買口罩，隊伍甚至長逾250公尺！接近中午時，口罩早已售罄，臉書粉絲專頁甚至貼出公告指出，「27日下午已休館，請大家別在跑來華新口罩觀光工廠」。

▲口罩3小時內被秒殺光光！華新創意生活館PO文指出「今日已售完」、「下午休館」。（圖／翻攝臉書粉絲專頁「華新創意生活館 口罩觀光工廠」）

華新醫材行銷企劃徐誌遠表示，公司有11條生產線，產量大約每月1100萬片口罩，且年前已準備12多萬片口罩的庫存，以備不時之需，並預計初六才開工。但沒想到會有武漢肺炎疫情來襲，因此只能請員工提早回來加班生產，但與平常日相比，生產人力依舊不足。

徐誌遠說，看到現場民眾排隊等著買口罩的情形，公司只能盡最大力量提供，目前已將庫存量分批至初三到初六販售，因此一天最多只能賣約4萬片，每人限購5盒，但至於N95口罩真的供不應求，庫存也沒貨了，必須加班生產，27日下午會先開1條生產線，並希望明天人力能夠增加到2條生產線，以解決「口罩荒」。

▼華欣醫材集團生產線趕工，產量月產千萬餘片。（圖／記者唐詠絮翻攝）

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