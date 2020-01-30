出國洽公旅遊必保「旅平險+不便險」！武漢肺炎疫情延誤旅程　可以申請理賠

▲出國旅遊前，建議投保「旅行平安保險+旅遊不便險」，保障自己的權利。（圖／pixabay，示意圖）

記者楊絡懸／台北報導

針對中國武漢「嚴重特殊傳染性肺炎」事件，三井住友海上集團明台產物保險呼籲，疾管署已於1月15日將「嚴重特殊傳染性肺炎」列為第五類法定傳染病，民眾出國洽公、旅遊應投保「旅行平安保險+旅遊不便險」並做好個人防疫措施。

明台產險理賠本部副總經理魏長樟表示，受該法定傳染病疫情導致旅程受到影響且符合承保約定，或因此產生海外醫療費用者，可準備相關證明文件及單據提出理賠申請；若有投保健康險，因受該法定傳染病疫情產生住院醫療費用者，也可備妥相關醫療單據提出理賠申請。

明台產險必備理賠文件，「海外突發疾病醫療保險金」需準備診斷證明書正本、國外醫療費用單據正本、全民健康保險國外自墊醫療費用核退單（回國後至健保署辦理）；「旅程延誤費用」需準備公共交通工具購票證明、公共交通工具業者所出具載有被延誤期間及延誤原因的證明。

而在「旅程更改費用」方面，明台產險表示，需準備費用單據，住宿及交通費用明細收據或發票正本；「旅程縮短費用」則準備預定前往地點之政府機關出具的事故證明，旅程縮短可擇一申請理賠，或辦理全張保單依比例退費。

明台產險也提醒退費注意事項，民眾出國前取消行程，需出示行程取消證明（旅行社、航空公司），至明台產險各營業據點或至官網下載「健康傷害保險批改申請書」填寫辦理退費；而若縮短行程提前回國，需出示海關證明或登機證明等，下載「健康傷害保險批改申請書」填寫辦理退費，相關理賠問題皆可電洽免付費客服專線0800-078-888。

▲明台產險官網投保「旅行平安保險+旅遊不便險」理賠方式。（圖／記者楊絡懸製表）