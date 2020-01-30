還有5個陸客團在台灣！指揮中心：2月1日將全數離台

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者黃軍瑋攝）

記者黃凱翊／綜合報導

大陸武漢肺炎持續延燒，今（30日）疫情指揮中心召開記者會，宣布出現第9例確診個案，且此案例為本土病例，12日從武漢回台，27日發病，經檢驗於今(30)日確診；另外目前只剩5團陸客團還在台灣，預計將在2月1日全數離開台灣。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，第9例本土嚴重特殊傳染性肺炎個案，1月27日發病，28日就診，經檢驗於今(30)日確診；案夫在武漢工作，於1月12日返台後出現咳嗽及流鼻水症狀，研判個案應屬家庭群聚，目前個案病情穩定，醫院及地方衛生單位已依循相關處置流程進行疫情調查及接觸者追蹤等防治工作。

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針對陸客團，陳時中表示目前台灣只剩5團陸客團，預計2月1日就會全數離台，指揮中心將積極協調航空公司協助安排機位等事務，同時也已向各團要求，在離台前要做好自主管理，隨時追蹤身體健康狀況。

陳時中同時表示，對於有接觸史但身體無狀況的中港澳學生，原先只能柔性勸導他們自主居家隔離14天，教育部反映希望能夠升級防護，對此指揮中心表示，為將傳播風險降到最低，針對中港澳入境的學生及教職員工，建議在家休息14天，確保校園開學後不會出現群聚感染。

針對陸客團，陳時中表示目前台灣只剩5團陸客團，預計2月1日就會全數離台，指揮中心也已向各團要求，在離台前要做好自主管理。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，第9例本土嚴重特殊傳染性肺炎個案，1月27日發病，28日就診，經檢驗於今(30)日確診；案夫在武漢工作，於1月12日返台後出現咳嗽及流鼻水症狀，研判個案應屬家庭群聚，目前個案病情穩定，醫院及地方衛生單位已依循相關處置流程進行疫情調查及接觸者追蹤等防治工作。

中央流行疫情指揮中心統計，昨(29)日國內新增109例嚴重特殊傳染性肺炎通報個案，目前累計通報730名個案，含9名確診、482名排除、239名隔離檢驗中(98名初驗陰性、其餘待檢驗)。目前９名確診個案狀況穩定，持續住院隔離，醫院及地方衛生單位已依循相關處置流程進行疫情調查及接觸者追蹤等防治工作。其餘8名確診個案接觸者總計486人，其中29人有症狀已通報，17例二採陰性、12例檢驗中(7例二採檢驗、5例尚無檢驗結果)。

指揮中心表示，為國內口罩需求之合理配置，明日起全數徵用國內口罩工廠生產之一般醫用口罩及外科手術口罩，每日共約400萬片，由指揮中心分配，提供民生需求（每天約釋出260萬片）及醫療或公務防疫及儲備需求（每天約140萬片）。民生需求由超商、藥妝、藥局、醫材等通路提供，釋出口罩將延續每人一次限買1至3片，暫定至2月15日止，並呼籲健康民眾不需一律戴口罩，請優先讓有慢性病、就醫、陪病、探病需求的民眾購買。指揮中心提醒，有呼吸道症狀者應戴口罩，有慢性病者外出建議戴口罩，在擁擠通風不良處也建議戴口罩。