承擔責任！青壯派站出來　蔣萬安登記參選黨團書記長

▲國民黨立委蔣萬安。（資料照／記者周宸亘攝）



記者蔡文鈴／台北報導

國民黨立委江啟臣30日出面領表登記參選黨主席，受到黨內青壯派力挺。同樣也是青壯派的立委蔣萬安也已經完成國民黨立法院黨團書記長選舉的登記，期盼「改革不能只有口號，而是要承擔責任」。

蔣萬安表示，書記長對內要溝通、彙整每一位委員的意見，有策略、有計畫的推動福國利民的法案；對外帶領國民黨團強力監督政府、捍衛民眾權益，讓黨團在新的會期，展現貼近民意的戰力，這是我們未來努力的方向。他強調改革不能停下腳步，對的事情要堅持下去，我們一起加油！

江啟臣選在大年初一對外宣布參選國民黨主席，獲得黨內青壯派支持。立委李彥秀日前也在臉書秀出與江啟臣、獎萬安、柯志恩的合照加油打氣，盼能藉由江啟臣的參選讓國民黨蛻變新生。

國民黨主席補選於3月7日登場，目前表態參選的包括前國民黨副主席郝龍斌、立委江啟臣、台灣大學政治學系教授張亞中，以及藍天行動聯盟主席武之璋，被外界形容為「世代之爭」。

▲江啟臣領表參選國民黨黨主席。（圖／記者李毓康攝）

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