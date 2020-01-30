防疫防出新高度！對岸「水桶罩頭滿街跑」…農村DIY柚皮口罩　鄉民笑嘆悲劇

▲微博上各種防疫奇招讓人看傻。（圖／翻攝自PTT，來源為微博）

網搜小組／鄺郁庭報導

武漢肺炎（新型冠狀病毒肺炎）在大陸疫情擴散，口罩成為人人必備的商品，有錢也不一定買得到，大陸當地民眾也紛紛想出各種防疫新招，讓人看傻了眼。就有人在PTT爆卦「不止狂，是已經防疫防出新高度了」，整理各種超狂的防疫措施，像是水桶罩頭、柚子口罩等等，讓網友笑噴，直問「到底是哪招？」

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▲▼水桶套頭是基本款，街頭隨處可見。（圖／翻攝自PTT，來源為微博）

網友轉貼微博上的各種照片，包括各種「拿水桶罩頭」、滿大街都是水桶，還有搭個飛機也要全罩式安全帽「有效抵擋飛沫」。也有人買不到N95，乾脆戴著柚子口罩，讓網友傻眼，「以為戴個柚子就能擋啊！？還芳香」。還有民眾出門用塑膠袋蓋住大半身，也被吐槽「超狂全身式包裹（不會窒息嗎」。

▲再來有戴安全帽搭飛機、套塑膠袋出門。（圖／翻攝自PTT，來源為微博）

內文最後則是一張出家人把魚缸反過來戴的照片，網友也看傻，「化緣不忘防病毒（少騙我 明明就cos珊迪」。除了本文內的照片，還有人在留言處補上同為奇葩防疫的照片，只見一名男子竟然把「衛生棉」貼在臉上，看起來就很不靠譜。

▲還有頂魚缸、衛生棉貼口鼻。（圖／翻攝自PTT，來源為微博）

照片引起鄉民熱議，「這到底是真的還假的啦」、「現在不準笑」、「非常Chinese的做法」、「米蘭新裝下次發表會的素材GET」、「希望台灣不會變成這樣。」其中柚子口罩讓網友笑噴，「柚子級口罩」、「柚子是三小啦」、「柚子笑死」、「柚子風味口罩」、「柚子皮高成本。」

▲其中，這款柚子皮口罩引發網友熱議。（圖／翻攝自PTT，來源為微博）

不過原PO就在留言處直嘆，「好笑歸好笑，但悲劇正是此，農村不僅買不起口罩，而且也買不到口罩了，許多老人家為了自保，只好用柚子皮代替，至少有心理上的安慰。」也有網友表示，「雖然好笑，但是代表民眾內心真的十分恐慌，願疫情早日平息」、「笑不出來，很無奈、很悲哀。」

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