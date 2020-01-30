父子倆網路販售「盜版3M口罩」　一個只要9元

▲趙姓父子倆販售假冒3M口罩。（圖／翻攝自YouTube／風火時報）

實習記者施怡妏／綜合報導

武漢肺炎（新型冠狀病毒肺炎）在大陸疫情擴散，口罩成為人人必備的商品，江蘇一名不肖商人趁著這波熱潮，在網路上販賣「盜版的3M口罩」以及各類防護用品，警察查獲後對著當事人怒吼，「這個時期銷售假冒口罩，等於就是害人性命！」

根據《騰訊網》報導，警方接獲民眾通報，前往蘇州崑山趙姓父子所經營的一家勞工防護用品批發店，一開始趙姓店長否認自己在網路銷售3M口罩，隨後警方在店內的倉庫裡、麵包車上發現大量的3M口罩。父子倆從外地購入各型號的盜版3M口罩，以及其他防疫用品，通過網路購買的方式進行銷售，口罩一個僅賣人民幣2元（約新台幣9元）。

警方在倉庫中查獲3M品牌各型號口罩約1,500個，3M呼吸器約500個，3M耳塞約2萬個，總價值約人民幣5萬元（約新台幣21萬元），經過3M公司初步認證，這些全都是假冒產品。

趙姓店長表示，「我沒有當真的在賣，我只知道我買進那麼多錢，稍微加一點價格賣出去。」警方聽完後隨即怒吼，「人家現在買這個要幹什麼用？我說難聽一點，這個時期賣這些東西出去事會要人命的！」目前趙姓父子因涉嫌銷售假冒註冊商標的商品罪被警方刑事拘留，案件正在進一步偵辦當中。