　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

不讓惡商哄抬口罩價格發國難財　中市經發局開工日查各大通路

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲台中市政府經濟發展局長張峯源，30日上午率隊至大型賣場、超商門市進行勘查。（圖／記者白珈陽攝）

▲台中市政府經濟發展局長張峯源，30日上午率隊至大型賣場、超商門市進行勘查。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／台中報導

武漢肺炎疫情持續蔓延，增加民眾購買防疫物資的需求，為防有心人士趁勢哄抬價格，台中市政府經濟發展局長張峯源，30日上午率隊至大型賣場、超商門市進行勘查，未發現有業者將口罩價格抬高，張峯源表示，感謝民間與市府攜手投入防疫作戰，保障市民的健康。

台中市政府積極防疫，先於22日設立二級防疫指揮中心，連假期中多次召開防疫相關會議，落實工作部署，成立台中市防疫物資通路聯合訪查小組，於開工日由張峯源帶隊，並在衛生局、法制局消保官及新聞局配合下，先到大型通路業者訪查，隨即轉往超商門市瞭解一般醫用口罩銷售狀況。

請繼續往下閱讀...

▲張峯源帶隊，並在衛生局、法制局消保官及新聞局配合下，先到大型通路業者訪查，隨即轉往超商門市瞭解一般醫用口罩銷售狀況。

▲經發局在衛生局、法制局消保官及新聞局配合下，先到大型通路業者訪查，隨即轉往超商門市瞭解一般醫用口罩銷售狀況。

張峯源指出，經統計，台中可以買到口罩的通路一共有1840家業者，其中7-11等4大便利商店約占4分之3，共有1361家，目前供貨情況良好，每家門市每日皆有配送可供銷售，所以只要民眾依限購數量購買，都可在超商買到需用口罩。

法制局主任消保官康馨壬說明，從30日起口罩工廠會陸續增加生產量，消費者不用急著要大量添購，可以先到超商限量購買，若發現相關業者有哄抬物價或囤貨居奇的情況，都歡迎向市府申訴，消保官會啟動查證機制，保護消費者的權益。

▲▼ 大型賣場入口處擺設防疫告示牌。

▲▼ 大型賣場入口處擺設防疫告示牌。

▲▼ 大型賣場入口處擺設防疫告示牌。

食品藥物安全處副處長蔣淑玫則建議，民眾配戴的一般醫用口罩屬於醫療器材，民眾選購時，應審視外包裝的醫療器材許可證字號與保存期限，才能確保買到合格的醫療口罩。

經發局補充，依照經濟部供應口罩的策略，第一波供貨通路通路為四大便利超商，民眾可就近在超商，依每日限量3片購買到一般醫用口罩，第二波為藥妝通路，第三波為大賣場，上述三大通路預計會陸續鋪貨完成，滿足民眾購買需求。

在了解各通路口罩需求情況，台中市政府已規劃訪視口罩生產製造情況，陸續訪查設址本市的口罩工廠，掌握產銷情形，確保市民可購得防疫口罩，讓防疫確實到位，保障市民健康。
 
此外，市府網站已建置「武漢肺炎專區」（https://www.health.taichung.gov.tw/1446382/Nodelist），內有疫情訊息、防疫措施、衛教宣導等資訊可供學校及民眾查詢使用。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

【更多新聞】

開學了！校園防疫總動員　中市府：行政職員、訪客強制戴口罩

台中慈濟急診室初二現人潮　300人就診逾半發燒...腸胃炎也很多

南投爆發首宗一般口罩謊稱醫療級　140賣500...縣府：廠商最重罰200萬

ET快訊
武漢肺炎輕症難區分！超像「流感+感冒」　判定關鍵出爐
快訊／忠孝東路驚傳男子上吊輕生亡　警調監視器封鎖現場！
12縣市「急凍6°C↓」再冷2天　下波變天有機會下雪
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

阿基師用「4杯珍奶」小預算餵飽彰化劉氏百人大家族

嘉義市防疫硬起來！　公立及附小幼兒園2月3日起停課一周

WHO武漢肺炎會議「二度排除台灣」　陳時中喊話：WHO需要我們！

最冷時刻降臨！12縣市急凍6°C↓再冷2天　下波變天玉山、合歡山有機會降雪

主持第3次防疫應變會議　韓國瑜：高雄每名街友先發送3個口罩

武漢肺炎輕症難區分！超像「流感+感冒」　判定關鍵出爐

做功德！雲林縣口罩工廠拒大單　零售百姓籲共體時艱、全民防疫

嘉義大興宮拋繡球聯誼　男160女30懸殊比！拋球前先「脫口罩」

大陸疫情嚴重！交通部：2月底前均「停止出團赴陸」

嘉義長庚全面防疫　院區開5出入口量測進出人員額溫

馬英九轟蔡政府「再不捐沒有人性」 籲快運口罩到大陸：對我們有幫助

解釋武漢肺炎「高溫殺菌」迷思！　醫師：56度30分鐘可殺新冠狀病毒

賴床小刺蝟露「無毛粉紅臀」　主人伸手一戳秒變愛玉籽！

防武漢肺炎！告知旅遊史不可恥 醫師親拍影片叮嚀「就醫前須知」

陸客被禁止入境睡機場崩潰落淚　他批台「違背人權」要教育部道歉

兩女演員神配音迪士尼壞人音樂劇　「分飾五角」唱出靠北公主心聲！！

不理主子鍵盤慘遭「無影腿」伺候　跟短褲工作片師狂哀號：剪不完啦

怕著涼！喵皇花椰菜上「蒸屁屁」　尾巴狂甩嚇壞網：母湯喔

武漢肺炎再升溫...全台瘋搶口罩 蘇貞昌呼籲：不要囤積或送國外！

Kobe找到了！墜機9人遺體全尋獲　直升機撞山墜毀「可能濃霧中迷航」

阿基師用「4杯珍奶」小預算餵飽彰化劉氏百人大家族

嘉義市防疫硬起來！　公立及附小幼兒園2月3日起停課一周

WHO武漢肺炎會議「二度排除台灣」　陳時中喊話：WHO需要我們！

最冷時刻降臨！12縣市急凍6°C↓再冷2天　下波變天玉山、合歡山有機會降雪

主持第3次防疫應變會議　韓國瑜：高雄每名街友先發送3個口罩

武漢肺炎輕症難區分！超像「流感+感冒」　判定關鍵出爐

做功德！雲林縣口罩工廠拒大單　零售百姓籲共體時艱、全民防疫

嘉義大興宮拋繡球聯誼　男160女30懸殊比！拋球前先「脫口罩」

大陸疫情嚴重！交通部：2月底前均「停止出團赴陸」

嘉義長庚全面防疫　院區開5出入口量測進出人員額溫

40歲女員工懷孕…老闆逼離職「不然不會有好日子過」！她氣炸怒告對方獲賠

對打前「用大拇指摸鼻」原來有病因！　李小龍用32年寫下傳奇人生

光頭阿伯想抽菸「身上沒錢」　毆打超商店員搶走…3包進口菸

快訊／日本發現2名「無症狀」武漢肺炎患者　中國境外首例！

814個魔術方塊　魔術師重現Kobe英姿

阿基師用「4杯珍奶」小預算餵飽彰化劉氏百人大家族

3家國銀在武漢設有分行　金管會要求員工確診要「即時通報」

出國洽公旅遊必保「旅平險+不便險」！武漢肺炎疫情延誤旅程　可以申請理賠

哥中之哥！周杰倫、昆凌解囊1300萬援助武漢肺炎

建構6搶1投手群　洪總：有意願都列入評估

耳中夾出1公分巨型粉刺　毛孔瞬間變身「芝麻黑洞」

生活熱門新聞

屋馬決心防疫　體溫異常者「不服務」

凍番薯！入冬最強寒流發威　今晨5.1度還要冷3天

沒人戴口罩！她PO照「平行世界嗎」　網：台北戴9成5↑

超商8元口罩「店員赤手拿」！他無言不買了

全台低溫特報！12縣市今晚爆冷探6°C↓

戴口罩一呼氣眼鏡起霧！內行曝絕招

武漢肺炎出現第9例確診！

跟武漢肺炎第4例同班機　彰化男返台趴趴走

紙口罩「70變800」老闆：比醫療口罩好

吃飯拿下口罩再戴回去？醫3點建議：出門還要帶衛生紙

口罩工廠拒大單共體時艱全民防疫

奧地利「公共場合戴口罩罰5000」

台鐵驚傳　旅客跌落軌道

醫院販賣機10元2個　大媽揪團1hr狂掃100個↑

更多熱門

相關新聞

台中熱門屯區成「價量雙冠王」　業者揭：單一新案交屋牽動市場

台中熱門屯區成「價量雙冠王」　業者揭：單一新案交屋牽動市場

近年房市回歸自住市場，台中近2年都以低總價產品為主流，總價在500~1000萬元最受買方青睞，統計實價登錄台中去年10月住宅交易價量，西屯區不論是交易量和單價都是最高，每坪均價為30.3萬元。專家指出，西屯主要是因「惠宇觀市政」交屋潮的挹注所致。

中捷綠線年底通車　中台灣生活圈

中捷綠線年底通車　中台灣生活圈

桃園抽查應節商品　有95件不合格

桃園抽查應節商品　有95件不合格

盧秀燕爽開F1直呼難駕馭

盧秀燕爽開F1直呼難駕馭

F1開到台中　盧秀燕體驗飆速快感

F1開到台中　盧秀燕體驗飆速快感

關鍵字：

經發局台中市

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 Kobe 反送中 捷運環狀線 澳洲大火 王令麟 高以翔 口罩 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

范瑋琪崩潰：恨吧，我全家暴斃你最開心！

台商夫妻宜蘭趴趴走...衛生局找到人了

台灣首例　1家8人裝憂鬱詐保6千萬元

范瑋琪「開工能多生產口罩給我們同胞嗎」

范瑋琪：日本都捐1000萬個口罩了！網揪「2錯誤」

范瑋琪「高雄氣爆捐300萬全被忘了」！

焦糖哥哥爆「狗官真相照」！

汪小菲「買1萬個口罩」秒現2暖舉

演奏會看一半被叫上台　一看竟是鐵肺天后

台灣被排除成防疫漏洞？WHO最新回應

范瑋琪再PO「全灰圖」：Goodbye！

范瑋琪被罵的10理由！專家點破盲點

屋馬決心防疫　體溫異常者「不服務」

被當金芭黎舞小姐　正妹氣炸提告

英女王婚前早答應放哈利自由！梅根「想要皇室封號」拒絕

更多

最夯影音

更多
馬英九轟蔡政府「再不捐沒有人性」 籲快運口罩到大陸：對我們有幫助

馬英九轟蔡政府「再不捐沒有人性」 籲快運口罩到大陸：對我們有幫助
解釋武漢肺炎「高溫殺菌」迷思！　醫師：56度30分鐘可殺新冠狀病毒

解釋武漢肺炎「高溫殺菌」迷思！　醫師：56度30分鐘可殺新冠狀病毒

賴床小刺蝟露「無毛粉紅臀」　主人伸手一戳秒變愛玉籽！

賴床小刺蝟露「無毛粉紅臀」　主人伸手一戳秒變愛玉籽！

防武漢肺炎！告知旅遊史不可恥 醫師親拍影片叮嚀「就醫前須知」

防武漢肺炎！告知旅遊史不可恥 醫師親拍影片叮嚀「就醫前須知」

陸客被禁止入境睡機場崩潰落淚　他批台「違背人權」要教育部道歉

陸客被禁止入境睡機場崩潰落淚　他批台「違背人權」要教育部道歉

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面