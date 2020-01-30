不讓惡商哄抬口罩價格發國難財　中市經發局開工日查各大通路

▲台中市政府經濟發展局長張峯源，30日上午率隊至大型賣場、超商門市進行勘查。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／台中報導

武漢肺炎疫情持續蔓延，增加民眾購買防疫物資的需求，為防有心人士趁勢哄抬價格，台中市政府經濟發展局長張峯源，30日上午率隊至大型賣場、超商門市進行勘查，未發現有業者將口罩價格抬高，張峯源表示，感謝民間與市府攜手投入防疫作戰，保障市民的健康。

台中市政府積極防疫，先於22日設立二級防疫指揮中心，連假期中多次召開防疫相關會議，落實工作部署，成立台中市防疫物資通路聯合訪查小組，於開工日由張峯源帶隊，並在衛生局、法制局消保官及新聞局配合下，先到大型通路業者訪查，隨即轉往超商門市瞭解一般醫用口罩銷售狀況。

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▲經發局在衛生局、法制局消保官及新聞局配合下，先到大型通路業者訪查，隨即轉往超商門市瞭解一般醫用口罩銷售狀況。

張峯源指出，經統計，台中可以買到口罩的通路一共有1840家業者，其中7-11等4大便利商店約占4分之3，共有1361家，目前供貨情況良好，每家門市每日皆有配送可供銷售，所以只要民眾依限購數量購買，都可在超商買到需用口罩。

法制局主任消保官康馨壬說明，從30日起口罩工廠會陸續增加生產量，消費者不用急著要大量添購，可以先到超商限量購買，若發現相關業者有哄抬物價或囤貨居奇的情況，都歡迎向市府申訴，消保官會啟動查證機制，保護消費者的權益。

▲▼ 大型賣場入口處擺設防疫告示牌。

食品藥物安全處副處長蔣淑玫則建議，民眾配戴的一般醫用口罩屬於醫療器材，民眾選購時，應審視外包裝的醫療器材許可證字號與保存期限，才能確保買到合格的醫療口罩。

經發局補充，依照經濟部供應口罩的策略，第一波供貨通路通路為四大便利超商，民眾可就近在超商，依每日限量3片購買到一般醫用口罩，第二波為藥妝通路，第三波為大賣場，上述三大通路預計會陸續鋪貨完成，滿足民眾購買需求。

在了解各通路口罩需求情況，台中市政府已規劃訪視口罩生產製造情況，陸續訪查設址本市的口罩工廠，掌握產銷情形，確保市民可購得防疫口罩，讓防疫確實到位，保障市民健康。



此外，市府網站已建置「武漢肺炎專區」（https://www.health.taichung.gov.tw/1446382/Nodelist），內有疫情訊息、防疫措施、衛教宣導等資訊可供學校及民眾查詢使用。

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