摩鐵開趴友人外出獨留孤男寡女　滾完床單後女控男硬上

▲桃園市黃姓男子遭女性友人指控在摩鐵性侵，檢方以女子事後未求救報警，還請黃男開車載回家等理由不起訴處分。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市黃姓男子去年5月間與一群友人在摩鐵聚會，友人來外出買消夜，剩黃男與女性友人獨處時2人發生性行為，女子事後指控黃硬上性侵，黃男辯稱經過女子同意才發生性行為，過程中女子沒說不要；檢方以女子未向友人求救或打電話報警，且黃男還開車載女子返家，女子事後同意撤告和解，檢方在缺乏積極證據下，偵結予以黃男不起訴處分。

檢警調查，19歲的黃姓男子於去年5月1日晚間10時許，開車載女性友人至楊梅區某摩鐵與友人聚會，後來友人外出買消夜，房間僅剩黃男與女子獨處，2人發生性行為，女子事後指控黃男強制性交。

黃男在偵訊時坦承與女子發生性行為，但否認有強制性交行為，當時是女子同意下才進行性行為，過程中，女子並未說不要，也沒有反抗動作；女子則指證黃男違反其意願下以生殖器強行插入陰道性侵，事後曾到醫院驗傷，有醫院開具診斷證明書佐證。

檢方認為，根據醫院診斷證明只能看出女子處女膜有陳舊裂傷，且身體與四肢無可見外傷，且一般遭性侵害被害人事後理應感覺驚恐，會想盡辦法求救或離開加害人，但案發時，友人買消夜折返摩鐵時，女子可向友人求助或請櫃台人員報警，但女子卻未有求救或報警動作，後來還是黃男開車載女子回家，顯然與一般被害人反應有異，女子提告後與黃男達成和解而撤告，是否違犯其意願性交行為尚非無疑，再無其他積極證據下，難以僅憑被害女子片面指控黃男入罪，偵結予以黃男不起訴處分。

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