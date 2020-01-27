為街友寒冬送暖！　北市府今晚8時北車發送200份口罩、暖暖包

▲台北市副市長蔡炳坤。（圖／記者李毓康攝）



記者呂欣玫／台北報導

為了因應武漢肺炎，台北市長柯文哲27日初三上午7時30分召集相關局處首長召開假日臨時會議，會議中決定第一線人員必須戴上口罩，並建議民眾戴上口罩。另外，副市長蔡炳坤27日晚間8時將率市府團隊，前往台北車站關懷聚集的街友及移工，贈送200份口罩及暖暖包，宣導防疫措施及避寒資源，確保弱勢族群的健康和安全。

柯文哲透過臉書表示，今天的會議盤點了全市醫療院所與衛生局的口罩與防護衣庫存量，都在法定的安全儲備量之上，也會持續監控相關防疫物資的數量，所以請各位市民不用驚慌。在交通方面，捷運與公車都將保持每8小時消毒一次的頻率，第一線服務人員也會全面配戴口罩；學校也在開學前先進行環境消毒，儲備防疫物資，屆時視情況決定防疫措施。



柯文哲指出，聯合醫院26日起已實施全院門禁，管制探病訪客人數，各院區的實兵演練也已完成。「我們會監控疫情，依狀況調整應變層級。同時，我們也請觀傳局協助宣導中國旅遊團儘速離境。」新型態的傳染病很難完全避免，但可透過準備降低疫情蔓延的風險，我們會嚴陣以待，也請大家務必配合相關防疫措施。

另外，因應新型冠狀肺炎病毒於境內確診案例及冷氣團低溫來襲，蔡炳坤指示所有安置收容機構要落實防疫管理，今晚8時將率市府團隊，與鐵路管理局及鐵路警察局合作，前往台北車站關懷聚集的街友及移工，贈送約200份口罩及暖暖包，宣導防疫措施及避寒資源，確保弱勢族群的健康和安全。另外，針對社福機構及社區居民出入頻繁的室內空間，社會局加強測量體溫、宣導戴口罩勤洗手並減少家屬探視。

台北市政府指出，車站是春節期間返鄉及旅遊的交通樞紐，自23日小年夜起啟動「春節關懷專案」由社會局、衛生局、警察局、勞動局、公園處等跨單位合作聯合巡訪，關懷聚集民眾之健康、安全、福利等需求。



台北市政府表示，正值低溫冷氣團來襲，社會局啟動低溫關懷，台北市4處避寒所皆已完成防疫整備，入住街友皆會進行量體溫、戴口罩、關懷近日是否出入人潮聚集場所等措施，期提供安全且健康之照顧環境。另外，低溫關懷獨老長輩，注意保暖外也宣導防疫措施，呼籲民眾應落實肥皂勤洗手、戴口罩、避免接觸野生動物及急性呼吸道感染症患者、避免出入傳統市場及醫療院所。