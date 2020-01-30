瘋搶口罩大缺貨「不是家庭必需品嗎？」　他批台人防疫習慣：是不是該改進

▲深怕感染武漢肺炎，不少人紛紛搶買口罩。（示意圖／記者謝承恩攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

武漢肺炎疫情在各國的確診病例持續增加，口罩的供應問題也成為民眾關注焦點。一名網友在PTT表示，他認為口罩應該是家庭必需品，平常不管是家人或自己生病，都要口罩來防止傳染，但他看很多人都在過年時節才搶著買口罩，最後因為瘋搶和囤貨的人狂買導致缺貨，「台灣人的防疫習慣是不是還需要改進？」

這位網友在PTT的WomenTalk板上發起討論「平時家裡不是就該有口罩了嗎？」文中表示「如題啦！口罩應該是家庭必需品吧？家人或自己生病時都需要口罩來防止被傳染或傳染他人」，但他看很多人都是在過年時節才搶著買口罩，然後各大藥局因為瘋搶和想囤貨的人狂買，導致口罩缺貨。這情形讓原PO忍不住直呼，台灣人的防疫習慣是不是需要改進。

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看到貼文後，不少人紛紛表達認同，「是啊，平常就有買，搶成這樣無言」、「我家根本沒去搶口罩，平常就都有放了」、「我家裡也是固定都會有200個左右，因為台中空氣差」、「身為過敏人平常有買，酒精更是不少，搶成這樣誇張了」、「平常就有習慣備2盒。」

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▲每日600萬份口罩分到超商，每人每日限購3片。（圖／記者黃士原攝）

但也有網友說，自己平常就有買、也有在戴，只是不一定是醫療用口罩，「平常戴活性碳啦」、「家裡的口罩不是醫療級的，這次才發現，只能趕快再去買啊」、「家裡沒有醫療用的口罩，只有活性碳口罩」、「防塵不防疫啊」、「平常沒生病沒戴口罩習慣，家裡也有備口罩但也只有活性碳的。」

還有人認為口罩不是必需品，「口罩不是所有人的生活必需品，感冒也就幾天，需要再買不需要常備，怎麼有這習慣的都以為跟衛生紙一樣呢」、「要看，沒過敏或不常感冒的就不會常備，要用再買就好」、「家裡只多備不到5片，覺得有需要再買，沒用到放到過期也只是浪費，誰知道這波疫情變得很難買到。」

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