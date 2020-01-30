政府釋出8元口罩！「超商店員赤手拿」他無言不買　嘆限購：只能買不衛生的

▲每日600萬份口罩分到超商，每人每日限購3片。（示意圖／記者謝承恩攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

防止武漢肺炎疫情再擴散，政府自1月28日到30日，每日釋出600萬片口罩給四大超商販售，每人限購3片，每片價格為8元。就有網友在PTT發文問卦「超商的口罩散裝，感覺不怎麼衛生。」說他一看到店員是「用手拿」，一個無言之下就決定不買了，直呼「所以這幾天的限購3片，就只能買這種感覺不怎麼衛生的？」

這位網友30日在PTT的Gossiping板上問卦「超商的口罩散裝，感覺不怎麼衛生」，文中表示，他昨天去超商問有沒有口罩，店員就說有、但只能買3片，並從散裝的大袋子裡取出3片，「店員就用手拿3片給我，我覺得很無言，就不買了」、「所以這幾天的限購3片，就只能買這種感覺不怎麼衛生的？」

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看到貼文後，不少人覺得沒差，「照SOP做，手用酒精消毒過了哪不衛生」、「說真的，分裝的人沒感染，就沒什麼問題」、「你去買整盒的好了，這個不適合你買」、「你買菜市場袋裝50片的工廠更髒」、「平時手拿沒差，是怕帶原者傳到店員手，店員手再碰口罩。」

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▲原PO看到店員赤手拿口罩，覺得相當不衛生。（示意圖／記者謝承恩攝）

也有網友表示，「所以我都拒買抵制」、「買的到就很好了，我連3片的都買不到」、「防疫如作戰，有個天兵在戰場上，請問如何處理XD」、「我買的店員會用酒精消毒後在用塑膠袋拿一個塑膠袋裝三個給我」、「我家這邊的是雙手噴酒精消毒然後手戴塑膠袋分裝 看起來還ok」、「我覺得這個要跟店員反應,這個店員或許不清楚程序,還是要避免手直接碰觸啊！」

還有人點出關鍵，「我看官員示範說是用塑膠袋裝,像買茶葉蛋一樣,要店員手套塑膠袋去取,避免用手直接觸碰。」原PO則回應，「這可能要看店員吧？我遇到那個直接用手丟3個給我，而且還從櫃台底下，櫃台底下是怎樣的包裝我都沒看到，該不會是都打開開的吧？」並說店員如果有特別先洗手再包裝交貨的話很好，但他遇到的不是這樣，而且不僅沒包裝，連袋子都沒有。

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