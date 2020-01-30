蘋果供應鏈面臨武漢疫情5大潛在風險　分析師提醒3月前是關鍵！　

▲ 郭明錤最新報告分析了武漢肺炎對蘋果供應鏈與需求端的影響。（圖／路透社）

記者陳心怡／外電報導

武漢肺炎疫情越演越烈，不只各國股市受到波及，科技產業同樣也受到嚴重威脅。天風國際分析師郭明錤最新報告中指出，假如武漢肺炎疫情到3月都無明顯改善的話，對於蘋果iPhone供應鏈與需求端來說，將會面臨5大潛在風險。

郭明錤指出，第1大風險就是「影響到全球市場消費者信心」。中國手機的整體出貨量將因疫情而逐月下降，且逐年下降。結果是蘋果產品的出貨可能會面臨下修風險，同時讓全球市場的消費者信心造成負面影響。

第2大風險則是「中國大陸面臨開工時間延後與勞力短缺，對於上半年出貨造成風險」。郭明錤指出，鑑於蘋果在中國大陸的供應鏈佔50％，最壞的情況是iPad Pro、iPhone SE 2 和Mac系列產品都處於危險之中。

第3點是「蘋果今年下半年新產品的驗證程序面臨風險」。郭明錤表示，對於蘋果公司而言，最糟糕的情況是推遲了2H20新產品的認證和批量生產計劃，如果短時間內，疫情沒有明顯改善，蘋果可能會推遲採用新材料或降低零組件的測試要求，以縮短認證流程，並按計劃在2H20推出新產品，而較低的規格可能損害材料或組件的平均售價。

第4點是「受限於旅遊限制，蘋果明年首季新產品的設計時程面臨風險」。郭明錤指出，下一年新品的設計決策都是在上半年做出的，因此2021年的產品決策時間會比以往來得緊。

第5點是「用戶為防止感染而戴口罩，造成Face ID無法運作」。郭明錤預測2021年的iPhone在電源按鈕將具有電容式指紋辨識系統，但還有很長一段時間。