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高鐵全面防疫！車廂內外「天天都消毒」　車內備妥額溫槍

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▲▼高鐵,高鐵車站,高鐵人潮,高鐵公司。（圖／記者李宜秦攝）

▲高鐵車廂內外每日消毒。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／台北報導

為防止武漢肺炎擴散蔓延，高鐵公司提升防疫措施強度，包括於車站貼出公告、車廂跑馬燈提醒旅客注意防疫，另也針對廁所、電扶梯、售票櫃台抬面等旅客常接觸的區域，不定時加強酒精擦拭消毒，並於每日營業結束後，進行車站全面消毒，各車站保健室亦可協助旅客測量體溫。

高鐵公司表示，已提前於車站張貼公告，並於營運列車上透過車廂內跑馬燈，加強宣導防疫資訊。高鐵公司呼籲，旅客應勤於洗手、注意呼吸道衛生及咳嗽禮節、生病時務必在家休養，以降低疫情擴散風險。若有疫情相關問題，可撥打政府1922防疫專線尋求協助。

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高鐵公司指出，將持續針對旅客較常接觸之設備，如廁所、電扶梯、售票櫃台抬面等，不定時加強酒精擦拭消毒，並於每日營業結束後，進行車站全面消毒；各車站保健室亦可協助旅客測量體溫，一旦旅客出現發生等病徵，可即早防範因應。

高鐵各車次列車於每日收班後，確實執行列車清潔消毒作業，特別針對旅客接觸頻繁的車廂座位、扶手及餐盤等設施，均以清潔劑加強消毒，以維護車廂內環境衛生及旅客健康安全。▲▼高鐵,高鐵車站,高鐵人潮,高鐵公司。（圖／記者李宜秦攝）

▲旅客搭高鐵時最好配戴口罩。（圖／記者李宜秦攝）

另配合政府建議，高鐵各車次列車均已備妥額溫槍，旅客於旅途中若發現不適，亦可協助檢測體溫。旅客乘車時若發現有發燒、咳嗽或類似感冒症狀，請務必立即向列車服勤員反映，高鐵公司將積極協助旅客落實自主健康管理。

高鐵公司強調，已針對第一線服務同仁全面實施勤前體溫量測之自主管理，並提供口罩及酒精棉片供同仁於執勤時使用。針對內部員工，將協助近期曾前往疫區（中港澳地區）的員工，填寫「海外旅遊通報單」，並由護理人員建立體溫量測紀錄管理。

高鐵公司亦要求全體同仁，加強工作場所、區域之清潔，每日針對辦公室桌面、牆壁、器具及物品等進行消毒，同時將各項會議盡量改採視訊方式辦理，並對來訪外賓啟動體溫量測等衛生管理措施，希望透過積極落實對內對外防疫措施，共同維護同仁及旅客健康。

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