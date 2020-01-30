▲台大醫院疫病門診「限第二類病患」，開診首日就有20人來。（圖／記者湯漢興攝）

記者嚴云岑／台北報導

武漢肺炎台灣累計8例確診，另有460名接觸者密切追蹤中。因應疫情擴大，台大醫院29日起開設「疫病門診」，將發燒、有呼吸道症狀病患分為三類，若曾赴陸卻未有武漢、湖北旅遊史者，會建議到疫病門診就診，昨日啟動後，已有20人完成看診。

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台大醫院副院長王亭貴表示，三類疾病發燒、呼吸道症狀病患疾病分流，以「地區」做區隔，第一類有中國大陸武漢、湖北地區暴露史的患者，應直接到急診就診，該處防疫規格更高；第二類則為有中國大陸暴露史，但沒有到過武漢、湖北地區，就建議到疫病門診；第三類則是沒有中國大陸暴露史，只需到一般門診就醫。

▲台大醫院副院長王亭貴說明武漢肺炎看診情形。（圖／記者湯興漢攝）

王亭貴提到，疫病門診29日啟動後，上、下午分別有4位、16位病患掛號並完成看病，但也遇到有一些到過中國大陸的病人雖然沒有症狀，依然掛號希望篩檢。對此，醫院已經啟動把關機制，會馬上轉介一般門診。而若發燒病患後來被查出武漢或湖北暴露史，也會馬上轉到急診治療，護理人員會從醫院外圍引導前往，不讓其他病患暴露在風險中。

▲台大醫院在出入口安排人員檢查每位人員是否配戴口罩和有無發燒。（圖／記者湯興漢攝）

這是繼2003年SARS風暴後，台大醫院第二度啟動疫病門診，門診位置位於醫院西址舊兒童心理諮商大樓一樓，目前開設兩診，一診只收12人，看診醫師與護理人員皆配戴手套、口罩、穿著塑膠衣。王亭貴表示，疫病門診開放網路掛號，目前到下週一都已掛滿，但醫師可現場加號，未來若病患人數增加，不排除加開第三診。

▼因應武漢肺炎加強管控，台大醫院開設疫病門診。（圖／記者洪巧藍攝）