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「不明來源口罩」滿車載來台大醫院賣　民眾瘋搶一次抓6盒

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▲▼武漢肺炎疫情持續升溫，全台口罩大缺貨，1/30一早台大醫院舊址外有業者載了整車口罩販售，吸引民眾大排長龍搶購。（圖／記者湯興漢攝）

▲「不明來源口罩」滿車載來台大醫院賣，民眾瘋搶。（圖／記者湯興漢攝，下同）

記者嚴云岑、湯興漢／台北報導

武漢肺炎人人自危，口罩也成了生活必需品，雖然政府自1月28日至30日，已釋出每日600萬片口罩給四大超商販售，但仍有民眾一片難求。今（30）日上午，就有業者載著一整車口罩，到台大醫院舊址販售，立刻吸引排隊人潮，但面對媒體詢問，「這是醫療用口罩嗎？」業者皆未正面回應，僅頻頻回答，「我不知道」。

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因應武漢肺炎，台大醫院繼2003年SARS風暴後，再度開設「疫病門診」，將發燒、有呼吸道症狀病患分為三類，以「地區」做區隔，第一類有中國大陸武漢、湖北地區暴露史的患者，應直接到急診就診；第二類則為有中國大陸暴露史，但沒有到過武漢、湖北地區，就建議到疫病門診；第三類則是沒有中國大陸暴露史，只需到一般門診就醫。

▲▼武漢肺炎疫情持續升溫，全台口罩大缺貨，1/30一早台大醫院舊址外有業者載了整車口罩販售，吸引民眾大排長龍搶購。（圖／記者湯興漢攝）

▲民眾排隊搶買口罩。

台大醫院副院長王亭貴表示，這是台大醫院第二次啟動疫病門診，而民眾防疫觀念提升，也有望讓疫情趨緩，他也呼籲民眾平時一定要戴口罩，「像我今天早上坐捷運，只有1個人沒戴口罩，這樣很好」。

不過，當醫師、官員頻頻呼籲戴口罩重要性之時，也讓口罩變得供不應求，上午口罩販售業者的廂型車一開到台大醫院，馬上吸引排隊人潮，現場至少有20人排隊、人龍綿延10公尺，許多人一次直接買3、4盒，也有不少人直接買6盒以上，滿車口罩瞬間完銷。只是當業者被問到「是否為醫療用口罩？」、「是自己去工廠批貨嗎？」等問題時，皆未正面回應，只頻頻回答，「不要問我、我不知道」。

▼現場至少有20人排隊。

▲▼武漢肺炎疫情持續升溫，全台口罩大缺貨，1/30一早台大醫院舊址外有業者載了整車口罩販售，吸引民眾大排長龍搶購。（圖／記者湯興漢攝）

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