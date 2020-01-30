廣東汕頭確診12例武漢肺炎！　其中11例為「家庭聚集性」病例

▲民眾紛紛戴上口罩防範疫情。（圖／路透）

記者蔡儀潔／綜合報導

武漢肺炎持續擴散，廣東汕頭新增確診6例，截至1月29日24點，累計病例12例。值得注意的是，其中11例為家庭聚集性病例，無重症、死亡病例，年紀最小僅17歲，其父母及弟弟均為確診患者。截至1月30日上午10點，大陸累計確診7711例，死亡170例。

▲醫護人員在救治病患。（圖／路透社,武漢中心醫院）

據汕頭衛健委消息，新增病例具體情況如下：

病例1： 男，41歲，其妻子、兒子及女兒均為確診病例。現住汕頭市潮南區，1月22日從武漢武昌到汕頭，26日出現發熱症狀，27日入院就診，目前病情穩定。

病例2： 女，17歲，其父母及弟弟均為確診病例。現住汕頭市潮南區，1月22日從武漢武昌到汕頭，26日出現發熱症狀，27日入院就診，目前病情穩定。

病例3： 男，52歲，其妻子為確診病例。現住汕頭市潮南區，1月19日從武漢到汕頭，27日出現發熱症狀，27日入院就診，目前病情穩定。

病例4：女，51歲，其丈夫為確診病例。現住汕頭市潮南區，1月19日從武漢到汕頭，1月25日出現咳嗽症狀，27日入院就診，目前病情穩定。

病例5： 男，28歲，其父為確診病例。現住汕頭市潮南區，1月16日從武漢到汕頭，18日出現發熱和喉痛症狀，19日就診，目前病情穩定。

病例6： 男，58歲，其兒子為確診病例。現住汕頭市潮南區，1月16日從武漢到汕頭，24日出現發熱咳嗽症狀，26日入院就診，目前病情穩定。