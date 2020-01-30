台人受困武漢　美參議員：中國政治操弄公衛！

▲武漢肺炎的確診病例在各國持續新增。（圖／路透）



文／中央社

武漢肺炎疫情蔓延，台灣希望能撤離在武漢的數百名台商與台灣人，未獲中國方面回應，美國聯邦參議員盧比歐推文譴責中國政治操弄公衛。

被稱為「武漢肺炎」的2019新型冠狀病毒（ 2019-nCoV）疫情爆發後，武漢等多個城市陸續封城， 造成上百名台灣民眾受困當地，海峽交流基金會曾於27日去函中國大陸海峽兩岸關係協會，希望安排包機將這 些台灣民眾接回，但未獲得回應。

對於中方的作法，盧比歐（Marco Rubio）今天推文譴責。他連結台灣英文媒體的相關報導指出，中國政府政治操弄公共衛生的作法「令人憤慨」。 這是盧比歐3天來第2次透過官方推特為台灣發聲。

27日傳出國際民航組織（ICAO）封鎖挺台入會的推特消息時，盧比歐也曾推文表示，「令人髮指」，這是中共施壓並霸凌國際組織屈服於其要求的另一個標誌。截至29日，中國新型冠狀病毒確診病例7711例，累計170人死亡。包括美國、日本都已經透過包機接回部分滯留在湖北的本國居民，法國、澳洲、南韓等國也都計畫安排包機撤僑。