寒流發威「高雄以北急凍」！超冷探底不到8℃　將創入冬最低溫記錄

▲寒流影響，天氣非常寒冷，今天（２９日）清晨高雄以北及東北部地區將有10度以下氣溫發生的機率。（圖／記者林敬旻攝）

記者葉國吏／綜合報導

寒流持續發威，今晨最低溫出現在桃園楊梅茶改場自動測站9.4度，氣象局預報員透露，今天開始轉乾冷，受到輻射冷卻效應影響，深夜、清晨沿海空曠地區可能會降至8度以下。氣象專家吳德榮透露「寒流轉乾冷將創入冬最低溫記錄」。

中央氣象局預報員陳伊秀指出，寒流影響，天氣非常寒冷，今(29)日清晨高雄以北及東北部地區將有10度以下氣溫發生的機率，白天苗栗以北整天氣溫偏低，高溫僅於13、14度，除高屏及台東高溫20、21度外，其他高溫也只有16-19度，中南部日夜溫差大，要注意保暖。

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▲水氣減少，花東地區仍有局部短暫雨，苗栗以南地區大致為多雲到晴的天氣。（圖／翻攝中央氣象局）

天氣方面，水氣減少，花東地區仍有局部短暫雨，苗栗以南地區大致為多雲到晴的天氣，僅山區偶有零星短暫雨，雖然上午之前桃園以北及宜蘭偶有局部短暫飄雨，但中午之後將轉為多雲的天氣。

▲雲林31日低溫下探7度。（圖／翻攝中央氣象局）

受到寒流影響，氣象局也持續針對全台16縣市發佈低溫特報，基隆、新北、桃園為低溫橙色燈號「有持續10度左右或以下氣溫發生的機率」；台北市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市、宜蘭縣為低溫黃色燈號「有10度以下氣溫發生的機率」，民眾要注意保暖。

▲受寒流影響，今(29)日至2月1日各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。（圖／翻攝中央氣象局）

氣象專家吳德榮於「三立準氣象·老大洩天機」撰稿指出「寒流轉乾冷 將創入冬最低溫記錄」，表示今(29日)起至週五(31日)清晨，冷空氣勢力最強，再加上「輻射冷卻」作用，早晚氣溫極低，各地區平地皆將出現10度以下低溫，局部平地更可降至6為左右；白天可別被炫麗的陽光誤導，氣溫回升有限，整天都是偏冷的，要注意保暖。今日西半部晴朗穩定；東半部雲量將逐漸減少、局部短暫降雨的機率亦逐漸降低；各平地氣溫:北部8至13度、中部8至16度、南部10至19度、東部10至16度。