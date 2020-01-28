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寒流急凍才剛開始！今起連凍5天「最冷3時間點」出爐　中部以北剩8°C

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▲▼天氣。（圖／中央氣象局）

▲寒流今天起南下，氣象局針對16縣市發布低溫特報，今晚至29日清晨將有10度以下低溫。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

寒流發威！氣象局表示，這波寒流將從今天起一路影響至2月1日，受到此影響，今晚起至明（29）日白天，氣象局已針對全台16縣市發布低溫特報，要留意有10度左右或以下低溫發生。另外，氣象局說，寒流最冷時間點為1月30、31日及2月1日清晨，中部以北及宜蘭局部地區最低溫下探8~9度。

氣象局指出，今天隨著寒流南下，愈晚愈冷，西半部及東北部局部平地開始有10度以下低溫出現的機率，這波寒流影響時間長，將一路影響至2月1日，氣象局今也首度發布低溫橙燈特報。

請繼續往下閱讀...

▲▼天氣。（圖／中央氣象局）

▲氣象局發布低溫黃燈及橙燈，有10度以下低溫發生機率。（圖／中央氣象局）

【橙色燈號（非常寒冷）】
基隆市、新北市、桃園市今（28日）晚至明（29日）白天，有「持續10度左右或以下氣溫」發生的機率，請注意防範。

【黃色燈號（寒冷）】
台北市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、宜蘭縣，今（28日）晚至明（29日）白天有10度以下氣溫發生的機率，請注意。

▲▼寒流期間天氣。（圖／中央氣象局）

▲寒流發威連凍5天，中部以北、東北部最冷下探8~9度，沿海空曠地區還會再低1、2度。（圖／中央氣象局）

明（29）日初五迎風面水氣仍多，桃園以北及宜蘭整天陰天偶雨，不易有陽光露臉，因此白天氣溫上升不明顯，高溫多只有10~14度，整天感受相當寒冷；中南部地區水氣減少，山區仍有零星雨，平地多雲時晴，雖然可以有陽光露臉，但在冷空氣影響之下，白天還是可以感受到一些寒意。

周四（30）日，也就是春節連假結束後的首個上班日，一路至2月1日（周六），水氣全面減少，各地多雲到晴，但寒流持續發威，還是非常冷，白天會看到令人出現「好像變得比較溫暖的錯覺」的陽光，不過外出禦寒衣物還是不可少。

▲▼冬季,秋天,冷空氣,冷氣團,冬天,天氣,低溫,寒流,行人,路人,大陸冷氣團。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

▲這波寒流將影響至2月初，氣象局提醒3時間點，最低溫下探8~9度。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

在寒流影響期間，西半部、東北部低溫下探10-12度，其中最冷時間點為1月30日、1月31日、2月1日這三天清晨，中部跟北部及宜蘭局部地區低溫有機會下探8~9度，沿海、空曠及近山區還會再低1、2度。

周日（2月2日）起寒流減弱、開始回暖，氣象局說，各地還是多雲到晴的天氣，但白天的陽光不再騙人，可以感受較溫暖舒適的氣息，不過2日、3日早晚氣溫還是偏低，要注意夜間保暖也留意顯著的日夜溫差。

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