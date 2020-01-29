快訊／寒流增強！北部7縣市橙色警戒　高雄以北急凍不到10℃

▲寒流持續發威，高雄以北都在低溫範圍內。（圖／記者季相儒攝）

生活中心／綜合報導

受到寒流影響，氣象局發佈低溫特報，提醒今(29)日至2月1日各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。今(29日)上午至明(30日)白天局部地區有持續10度左右或以下氣溫(橙色燈號)發生的機率，請注意防範。

【橙色燈號(非常寒冷)】

基隆市、臺北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，請注意防範。

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【黃色燈號(寒冷)】

臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市、宜蘭縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率，請注意。

▲氣象局發佈低溫特報。（圖／翻攝中央氣象局）

寒流影響，天氣非常寒冷，今天（２９日）清晨高雄以北及東北部地區將有１０度以下氣溫發生的機率，白天苗栗以北整天氣溫偏低，高溫僅於１３、１４度，除高屏及臺東高溫２０、２１度外，其他高溫也只有１６至１９度，中南部日夜溫差大，大家要做好保暖工作。

天氣方面，水氣減少，花東地區仍有局部短暫雨，苗栗以南地區大致為多雲到晴的天氣，僅山區偶有零星短暫雨，雖然上午之前桃園以北及宜蘭偶有局部短暫飄雨，但中午之後將轉為多雲的天氣