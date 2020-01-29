泰國長腿辣模遊平溪弄丟皮包！瑞芳警靠「IG」2hrs找到人…她含淚致謝：效率高

▲泰國辣模遊平溪時不慎弄丟皮包。（圖／翻攝nimzie_joop IG）

記者郭世賢、戴若涵／新北報導

日前一名泰國模特兒到台灣自由行，並到平溪老街遊玩，孰料，過程中卻不甚遺失皮包。民眾拾獲皮包，隨即將東西送往派出所，但由於裏頭的證件全是泰文，搞得員警一個頭兩個大，所幸平溪分駐所所長未婚妻是泰籍華僑，最後透過IG終於連絡上失主，成功將皮包物歸原主。

據了解，這名泰籍正妹慕名而來，想一瞧平溪天燈的施放美景，決定與友人搭機來台自由行，沒想到卻弄丟了皮包，而熱心民眾發現後，也隨即將皮包送到派出所。

▲警方透過IG找到人。（圖／翻攝nimzie_joop IG）

員警打開皮包卻發現，裡面的證件全是泰文，沒有人看得懂，也無從聯絡失主，正當大家一籌莫展時，平溪分駐所所長姚志翰剛好結束巡邏勤務返回所內，了解情況後，姚所長表示未婚妻正好是泰籍華僑，可以協助翻譯並連繫。

所長未婚妻得知消息後隨即協助翻譯，並透過失主姓名搜尋到IG帳號，聯繫這名泰籍正妹到派出所認領皮包，整個過程不到2小時，而這名泰籍正妹回到派出所時也不斷含淚致謝，讚嘆警方效率奇高。



瑞芳警分局表示，平溪老街等景點遊客眾多，民眾在推擠間常不經意遺失物品，呼籲民眾在行進間或前往下一景點前，能先檢查隨身行李，才能避免遺失物品壞了遊興。

▲▼ 警方透過IG聯繫上失主，僅花2小時便物歸原主。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

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