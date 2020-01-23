武漢觀光客過年遊台灣？　觀光局回應了

▲武漢旅客入境台灣旅遊？觀光局澄清了。（圖／記者李宜秦攝）。



記者林彥臣／綜合報導

武漢肺炎強勢進逼，台灣也出現首例確診病例，讓全台灣防疫系統嚴陣以待，由於現在又適逢春節期間，也是兩岸旅客返鄉或觀光的高峰期，甚至傳出預計將有178名武漢觀光客入境，讓民眾感到相當傻眼。對此交通部觀光局發出聲明澄清，「絶無此事」即日起暫停組團前往武漢地區旅遊，及暫停接待武漢地區來台觀光團體。

交通部觀光局22日發布公告指出，為有效落實疫情防堵，保障國人及旅客自身安全與權益，自即日起暫停自武漢組團之大陸觀光團體來臺旅遊。

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▲桃園機場全面進行清潔消毒工作。（圖／記者沈繼昌翻攝）



觀光局還公告，因應目前中國大陸武漢地區「嚴重特殊傳染性肺炎」病例快速增加，衛生福利部疾病管制署業已將該地旅遊疫情建議提升至第三級警告(Warning)，提醒民眾如非必要應避免前往當地。

觀光局公告，為有效防堵疫情蔓延，保障旅客生命、身體、健康、財產權益，觀光局已於本(109)年1月22日發函請旅行業即日起暫停組團前往武漢地區旅遊；另旅遊行程如有安排中轉過境武漢地區者，亦請旅行業調整變更行程。如旅行業未確實依上述規定辦理，仍組團前往當地旅遊者，觀光局將依法予以裁罰。

交通部長林佳龍也指示，目前要先配合衛福部，掌握病毒的特性，包括傳播性、致命性及疫情週期，關於武漢遊客來台旅行團，已經抵台的應掌握行程及團員身體狀況，尚未抵台的則協調取消，並視疫情發展採取有效因應措施。

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