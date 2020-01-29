多宅在家防疫！成人網「免費看100部片」大放送　老司機嗨喊：AV再次拯救世界

▲放假可待在家看影片，少出入公共場所。與本文無關。（示意圖／翻攝自pakutaso.com）



記者黃可昀／綜合報導

武漢肺炎疫情爆發適逢春節假期，儘管大街上、電影院的人潮已經比往年減少很多，官方仍呼籲民眾避免出入人多場所、做好防疫措施。成人網站91porn在官方推特PO出一則訊息，為了共同抵禦武漢肺炎，請民眾「多宅在家」，特別開放每人免費觀看100部成人影片，在家一樣能度過愉快新年。

網友在PTT轉貼一則消息，用戶「不睡覺假扮王祖賢」在大陸網站「今日頭條」PO文表示，為了讓網友春節乖乖待在家，不要在外面到處跑，各大成人網「全面解除『兩個人不穿衣服打架電影』的資源」，還提供離線下載，知名成人網站91porn也開放每人免費觀看100部影片，讓網友放假不用怕無聊，好好把握這難得機會窩在家觀賞。

▲大陸開放免費看成人影片，乖乖待在家防疫。（圖／翻攝自PTT）



大陸網友實際測試後，在貼文底下回覆，「115試了試，離線下載沒有限制了。」消息一曝光，立刻引起廣大老司機暴動，台灣網友也在PTT留言，「維穩不擇手段XD」、「10個月後武漢出生率大增」、「傑出的一手」、「好人一生平安」、「真的是劃時代的戰略性部署」、「AV又再次拯救世界」。

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