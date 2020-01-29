陸生2/9後來台集中監測！以「一人一房」為原則管理14天

記者李宜秦／台北報導

為避免武漢肺炎延燒，中央流行疫情指揮中心日前宣布，陸生一律延後至2月9日後才可入台，對此有陸生不滿嗆是「違背基本人權」。教育部今日表示，因應延後入台，教育部也發函各大學校，可彈性調整陸生修課、選課、就學年限等時間，不會因此影響陸生受教權，另外來台陸生將以「一人一房」為原則，進行14天的集中監測。

▲疾管署副署長莊人祥。（圖／記者楊詩益攝）

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教育部司長黃雯玲表示，防疫如作戰，必須確保是滴水不漏，延後陸生來台絕非歧視陸生，只是希望陸生在台就學有安全環境，確保台生、陸生都健康無虞。

黃雯玲表示，陸生延後到2月9日才能來台，可能影響其選修課時間，因此26日已發函各大學校，可因應疫情針對陸生就學措施、選修課、修業年限等，進行彈性調整，各校可視情況各自執行，強調「晚入台不會影響修學狀況」。

黃雯玲指出，各大學校還需針對陸生的住宿安排擬定計畫，須以集中監測方式進行，為期14天，並以「一人一房」為原則，待學校交付計畫給教育部後，教育部報告指揮中心完畢，才可開放陸生來台。舉例而言，若學校自我評估設備只能容納100名陸生，原先則已招收300名陸生，就會僅先開放100人入境上課。

黃雯玲表示，目前在台大陸學位生有113人、研修生125人，針對陸生管理分為三大類，1月26日前入境者，過去24天有到大陸湖北旅遊居住過者，採取集中檢疫，沒有去過湖北者則是自主健康管理。而還在大陸未入台者，未來入台後就是集中監測管理。

針對在臉書抗議的陸生孫宇凡，黃雯玲指出，教育部措施都是依據指揮中心頒布的指引訂定，孫同學可能有點誤會，將透過學校進行進一步的溝通說明，解開誤會。

另外指揮中心公布的「學校因應新型冠狀病毒肺癌疫情防護建議與健康管理措施」指出，只要是曾與確診病例接觸過的師生，均須接受居家隔離14天。由中港澳入境，有湖北旅遊使者需居間檢疫14天，無湖北旅遊史也無症狀者，則可正常上班課，但必須配戴口罩。

若學校出現確診個案，曾與確診病例一同上課的師生、共同參加安親班與社團等其他活動者，都將被列為確診病例接觸者，須從與確診病例最近接觸日起，隔離14天。學校則須暫停大型活動，並取消以跑班方式授課。

中央流行疫情指揮中心28日連續公布3例武漢肺炎確定病例，值得注意的是，其中1例為先前確診第5例境外移入女性個案的丈夫，成為國內首例本土個案，累積個案也來到8例。

中央流行疫情指揮中心表示，今（29）日開始對國內2000多名居家隔離者啟用電子監控；另一方面，為因應民眾搶購口罩需求，經濟部已緊急調動庫存，將連續三天釋出600萬片醫療口罩，但盒裝口罩都將以拆售，一人每天限購3片。

▲武漢肺炎影響，加拿大多倫多皮爾遜國際機場許多旅客都戴上口罩。（圖／達志影像／美聯社）