影／高雄暗夜「暴力三重奏」！疑葉少爺父親興建豪宅對門...監視器曝光　

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市鼓山區華榮路一處民宅遭到不明人士先是踹大門，後來砸車、砸毀住家外牆等等暴力攻擊，警方獲報趕到現場，當時據說有十多名人士，立刻跑散，員警掏槍制伏2個人，初步了解是財務糾紛，不過這起遭砸的民宅地點，就是之前被傳言為葉少爺父親當初興建的豪宅前面，但這個說法一直未獲得證實。

▲高雄市華榮路一棟民宅發生砸車踹門的暴力事件 。（圖／地方中心翻攝）

28日清晨六點，就在華榮路一棟民宅前面，監視器就拍下一群人在騎樓走來走去，突然間就有人先是踹鐵門，整個鐵門都有凹陷的痕跡，這還不夠，這群人甚至拿起花盆丟向了二樓外牆，花盆掉到地上，扔擲的人還被嚇了一跳，隨後還有人拿起棍棒對著停在騎樓的車輛來砸毀，整個車窗都破了。

▲高雄市華榮路一棟民宅發生砸車踹門的暴力事件 。（圖／地方中心翻攝）

▲高雄市華榮路一棟民宅發生砸車踹門的暴力事件 。（圖／地方中心翻攝）

▲高雄市華榮路一棟民宅發生砸車踹門的暴力事件 。（圖／地方中心翻攝）

砸毀聲響嚇壞了周邊住戶，打電話通報警方，員警趕抵現場之後，逞兇的一群人立刻鳥獸散，員警掏槍制伏了其中2個人，隨後將他們帶回辦出所偵辦了解，初步了解是因為債務糾紛，不過是什麼樣的債務，就連被砸毀的住家當中，也沒有任何人出來說明，不過警方表示會繼續追查，追究相關的刑責。

但是這棟被砸的民宅前面的一棟豪宅，據聞是葉少爺父親興建的，當初發生葉少爺事件的時候，這棟豪宅還在興建當中，不少媒體記者都來過這邊採訪，不過這個說法都一直未獲證實。葉少爺起因富少葉冠亨酒駕肇事，於2012年4月25日在高雄開車撞擊當場造成2人死亡，1人送醫不治，之後葉冠亨被最高法院維持前審認定，以公共危險罪判處6年徒刑

▲車窗都被砸毀 。（圖／地方中心翻攝）

▲車窗都被砸毀 。（圖／地方中心翻攝）

▲警方到場處理。（圖／地方中心翻攝）